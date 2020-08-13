العراق.. قصف صاروخي على قاعدة بلد الجوية بصلاح الدين

ذكرت خلية الإعلام الأمني بالعراق مساء الخميس أن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت بقاعدة بلد الجوية الواقعة على بعد 80 كيلومترا شمالي بغداد والتي يوجد بها قوات أمريكية لكنها أوضحت أنها لم تسفر عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.

واستهدفت هجمات بالصواريخ وقذائف المورتر قواعد تستضيف قوات التحالف والسفارة الأميركية في بغداد في الشهور الأخيرة. وتلقي الولايات المتحدة باللوم في هذه الهجمات على فصائل مدعومة من إيران.



ومنذ نهاية أكتوبر، سقطت عشرات الصواريخ على تلك القواعد العسكرية العراقية ، وأسفرت إحداها في 27 ديسمبر عن مقتل متعاقد أميركي.