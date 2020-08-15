استهداف الجانب الأميركي من معسكر التاجي بالعراق بصاروخين

أفاد مراسل العربية، السبت، بأن الجانب الأميركي من معسكر التاجي في العراق استهدف بصاروخين.

وكانت قاعدة التاجي العسكرية، التي تضم جنوداً أميركيين والواقعة شمالي بغداد، قد تعرضت نهاية الشهر الماضي لهجوم صاروخي.

وأكدت خلية الإعلام الأمني وقتها تعرض المعسكر لهجوم بـ3 صواريخ كاتيوشا، مضيفةً أن "الصواريخ سقطت على مواقع للقوات العسكرية العراقية".

وأوضحت الخلية أن الصواريخ انطلقت من منطقة سبع البور. وسقط الصاروخ الأول على السرب الخامس عشر لطيران الجيش، وسبب أضرارا كبيرة بإحدى طائرات الجيش، وسقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والأسلحة مخلفاً أضرارا مادية، فيما سقط الصاروخ الثالث في السرب الثاني من طيران الجيش لكنه لم ينفجر.

وشددت الخلية على أن "القوات الأمنية العراقية ستواصل السعي لملاحقة الضالعين بهذه الهجمات، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم المستحق، ولضمان تحقيق السيادة العراقية الناجزة، والقدرة القتالية المستقلة عسكرياً على مجابهة الأخطار والتهديدات التي يواجهها وطننا".

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ولم تتبنّ أية جهة حتى الآن المسؤولية عن الهجوم.

وشوهدت مروحيات أميركية تحلق فوق المعسكر بعد استهدافه.

وينتشر نحو 5000 جندي أميركي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

وتزايدت وتيرة الهجمات ضد الأميركيين منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.