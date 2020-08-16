شبح بيروتشيما.. إخلاء مواد شديدة الانفجار بميناء عراقي

خوفا من تكرار كارثة انفجار مرفأ بيروت في العراق، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الأحد، إخلاء حاويات وبراميل بداخلها مواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط. وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

موضوع يهمك أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، الأحد مرسوماً بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل... البحرين.. لجنة لمكافحة التطرف والإرهاب وغسل الأموال الخليج العربي

وقالت الهيئة في بيان إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا) في المنافذ الحدودية كافة (برية، بحرية، جوية) واتخاذ جميع الإجراءات العملية والاحترازية بإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية".

وأضافت أن "هيئة المنافذ الحدودية/ منفذ ميناء أم قصر الأوسط في محافظة البصرة قامت وبالتعاون المشترك مع مركز جمرك المنفذ بإخلاء حاويات وباليت برميل عدد (2) بداخلها مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة الكهرباء ترافقها قوة حماية من القوة الساندة للمنافذ والتابعة لقيادة قوات القوة البحرية لنقلها إلى أماكن آمنة لضمان سلامة المواطنين والمنشآت الحكومية".

وأشارت إلى أنه "تم إنجاز إجراءاتها الجمركية على وفق الضوابط والتعليمات النافذة وتنظيم محضر إخلاء أصولي من قبل مديرية منفذ أم قصر الأوسط - هيئة المنافذ الحدودية والجهات الأمنية والدوائر العاملة في المنفذ الحدودي".

كانت دائرة الجمارك العراقيّة حذرت من مخاطر وجود 513 حاوية لمواد كيماويّة خطيرة وشديدة الانفجار تعود ملكيتها لشركات حكوميّة عراقيّة مهملة على أرصفة مرفأ أم قصر التجاري في محافظة البصرة التي تبعد 550 كيلومترا عن العاصمة بغداد.

ودعت الحكومة العراقية جميع المنافذ الحدودية العراقية البرية والبحرية والمطارات إلى إجراء جرد دقيق وشامل لجميع الحاويات التي تضم مواد قابلة للانفجار للإسراع بنقلها إلى مخازن الجهات المستوردة لها لتجنب وقوع حوادث مدمرة كتلك التي حصلت في مرفأ بيروت قبل أيام وأدت إلى مقتل وإصابة آلاف من المدنيين ودمار غير مسبوق.