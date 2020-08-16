سقوط كاتيوشا في المنطقة الخضراء.. وضبط قاعدة صواريخ

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مساء الأحد، عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر.

وذكر البيان، أن انطلاق الصاروخ كان من شارع الضلال قرب مرآب النهضة، كما عثرت القوات الأمنية على قاعدة صواريخ، كما فككت صاروخين اثنين كانا معدان للانطلاق في المكان ذاته.

موضوع يهمك طلب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت، من قوات الأمن حماية المتظاهرين السلميين.وقال الكاظمي، في كلمة ألقاها... العراق.. الكاظمي يطالب الأمن بحماية المتظاهرين السلميين العراق

كما لم تتبنّ أية جهة حتى الآن المسؤولية عن إطلاق الصاروخ.

وهذه ليست المرة الأولى التي تسقط صواريخ تستهدف المنطقة الخضراء، فالثلاثاء الماضي، أعلنت الخلية الأمنية عن سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا بالقرب من الجسر المعلق قرب المنطقة الخضراء في بغداد، دون خسائر تذكر.

وكشفت أن الصاروخ انطلق من معسكر الرشيد، فيما عثرت القوات الأمنية على صاروخ آخر معد للإطلاق في المكان ذاته، وقد تم التعامل معه.

هذا وتزايدت وتيرة الهجمات ضد الأميركيين منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب حزب الله العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.

وإثر الهجمات الصاروخية انسحبت القوات الأميركية من 7 مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، في إطار إعادة التموضع.

وتزامنت الضربات الأخيرة مع استئناف الحوار الأميركي العراقي الذي عارضته بعض الفصائل الموالية لإيران.

يذكر أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، شهد العراق أكثر من 30 هجوماً استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أميركية، لكن الهجمات الصاروخية باتت أكثر ندرة في الأشهر الأخيرة.