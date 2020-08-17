إسقاط مروحية تركية وإصابة أخرى في شمال العراق

أفاد بيان صادر عن حزب العمال الكردستاني، اليوم الاثنين، بإسقاط مروحية تركية في شمال العراق، لكن أنقرة لم تؤكد هذا الخبر.

وأصدر المركز الإعلامي لما يسمى قوات الدفاع الشعبي الكردستاني بياناً أكد فيه تنفيذ قواته عملية عسكرية استهدفت من خلالها طائرة مروحية من نوع سكورسكي في ساحة جارجلا بمنطقة زاغروس. وتمكنت من تحقيق إصابة مباشرة وإسقاط إحدى المروحيات التركية.

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وأضاف البيان أنه بعد 10 دقائق من إسقاط المروحية الأولى، تمكنت القوات الكردية من تحقيق إصابات مباشرة في مروحية ثانية من نوع سكورسكي وأجبروها على الفرار باتجاه منطقة كفر بولاية جولمرك الكردستانية.

انتهاكات متكررة

وتقصف تركيا الأراضي العراقية الحدودية بشكل متكرر، كان آخرها الثلاثاء، الماضي حين استهدفت بطائرة مسيرة اجتماعاً ضم قادة من الجيش العراقي مع قيادات حزب العمال الكردستاني في محافظة أربيل، شمال العراق، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعلن الجيش العراقي، أن تركيا نفذت اعتداء سافرا من خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان، ما أدى إلى مقتل آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الأولى، وآمر الفوج الثالث اللواء الثاني وسائق العجلة.

يذكر أن تركيا كانت أطلقت في 15 يونيو/حزيران الماضي، عملية عسكرية في الأراضي العراقية، وتوغلت قواتها في ناحية باتيفا في زاخو، على طول يتراوح بين 45 إلى 50 كلم وبعمق 15 إلى 30 كلم.

ومنذ تاريخ تلك العملية، نفذت عدة ضربات في القرى الحدودية، ما دفع الحكومة العراقية والرئاسة إلى الاعتراض أكثر من مرة واستدعاء السفير، إلا أن أنقرة أعلنت أنها لن تتراجع عن عمليتها العسكرية.