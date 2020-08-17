بعد 6 أعوام على مجزرة سبايكر.. اعتقال "أخطر الإرهابيين"

بعد 6 أعوام على المأساة، أعلن الجيش العراقي، في بيان الأحد، إلقاء القبض على أحد "أخطر الإرهابيين" المشاركين في مجزرة "سبايكر"، التي وقعت في محافظة صلاح الدين.

وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، "إلقاء القبض على أحد المجرمين الذين شاركوا بالمذبحة التي نفذها تنظيم "داعش" الإرهابي والتي راح ضحيتها المئات من الشبان العراقيين"، وفق وسائل إعلام محلية.

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كما قال رسول إنه "حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يواصل العناصر في جهاز مكافحة الإرهاب عملياتهم النوعية لملاحقة العناصر المنهزمة في مختلف المناطق".

إلى ذلك أضاف: "تمكن عناصر مكافحة الإرهاب من خلال المتابعة الميدانية وجهود استمرت أشهراً من إلقاء القبض على المجرم (ن.ط) الذي يعد من أخطر الإرهابيين الذين اشتركوا في مجزرة سبايكر".

يذكر أن المجزرة التي نفذها "داعش" بتاريخ 12 يونيو 2014 راح ضحيتها قرابة ألفي طالب في كلية القوة الجوية بالقاعدة العسكرية "سبايكر" في مدينة تكريت (مركز محافظة صلاح الدين) شمال العراق.

وأقدم التنظيم الإرهابي على إعدام مئات الشبان العراقيين العزل والتنكيل بجثث بعضهم بطريقة وحشية، وقام بتصويرها ونشرها بهدف بث الرعب في نفوس العراقيين.