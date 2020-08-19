العراق.. صالح والحلبوسي يؤكدان ضرورة إجراء انتخابات مبكرة

أكد كل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على إجراء الانتخابات المبكرة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام أن صالح استقبل اليوم الأربعاء الحلبوسي وتم التأكيد على أهمية استكمال قانون الانتخابات. كما شددا على وجوب توحيد الصفوف بين القوى العراقية.

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وكانت المفوضية العليا للانتخابات العراقية أصدرت بياناً، قبل أسبوعين، أكدت فيه أنها ستكون مستعدة لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء العراقي في السادس من يونيو، واشترطت لذلك أن ينجز مجلس النواب قانونَ الانتخابات بأسرع وقت ممكن، ونشره في الجريدة الرسمية، كذلك أن يشرّع المجلسُ نصا خاصا بإكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا.

وطالبت المفوضيةُ، الحكومةَ بتهيئة الموازنة الانتخابية، وكذلك تخصيص جلسة خاصة لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عملها.

كما دعت المفوضية العراقية، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتقديم المساعدة وتوفير رقابة على العملية الانتخابية.

كما دعا رئيس مجلس النواب الحلبوسي، إلى إجراء انتخابات نيابية في موعد أبكر من الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 6 يونيو/حزيران المقبل.

وقال الحلبوسي في تغريدة على "تويتر"، إن الحكومات العراقية المتعاقبة لم تنفذ منهاجها وتعهداتها ما أدى إلى استمرار الاحتجاجات، مشدداً على أن "على الجميع أن يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته أمام الشعب".

ودعا الحلبوسي إلى انتخابات أبكر من الموعد المحدد من قبل الكاظمي "من أجل العراق ووفاءً لتضحيات أبنائه".