الكاظمي يقيل مسؤولين أمنيين على خلفية الاغتيالات الأخيرة

أوضح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على تويتر أن إقالة قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن جاءت نتيجة لعمليات الاغتيالات الأخيرة، وقال: "سنقوم بكل مايلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها".

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واعتبر الكاظمي أن "التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض"، وتابع قائلا: "سنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون".

وقبل يومين أقال الكاظمي قائد شرطة البصرة رشيد فليح وكلف اللواء عباس ناجي بدلا منه.

وجاءت الإقالات بعد عودة شبح الاغتيالات مجددا إلى الساحة العراقية مساء الإثنين، حيث أفاد مراسل "العربية" بنجاة الناشطين العراقيين لوديا ريمون وعباس صبحي من محاولة اغتيال بعد أن استهدفهما مجهولون في البصرة. وأكد المراسل أن الناشطين يخضعان للعلاج في المستشفى التعليمي.

ولاحقا، نجت الناشطة المدنية رقية الدوسري من محاولة اغتيال وسط البصرة، وأفاد شهود عيان أن الدوسري أطلقت النار على المعتدين أيضا من مسدس كان بحوزتها.

وشهدت بغداد والمحافظات العراقية الجنوبية منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عمليات اغتيالات واسعة طالت عشرات الناشطين والمحللين.