تركيا تنشر مشاهد لضرباتها في العراق: سنواصل للنهاية

تواصل أنقرة خرق السيادة العراقية وتنفيذ غارات جوية على مناطق في الشمال، ونشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، مشاهد مصورة، قالت إنها لضربات جوية نفذتها ضد أهداف كردية في العراق.

Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.



En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek. pic.twitter.com/BBcTaMmbbA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2020

وقالت الدفاع التركية، في حسابها على "تويتر"، إنه "تم تحييد أربعة إرهابيين آخرين من حزب العمال الكردستاني، تم رصدهم بواسطة أجهزة الاستطلاع والمراقبة في الجزء الشمالي من العراق".

"سنواصل العمليات"

وأكدت الدفاع التركية في بيانها "مواصلة العمليات حتى يتم تحييد آخر إرهابي".

من جهته، دعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الجمعة الماضية، دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى لعب "دور فاعل" لإيقاف "الاعتداءات" المتكررة من تركيا، وسحب قواتها المتوغلة في الأراضي العراقيّة.

ومنذ شهرين تواصل تركيا انتهاكاتها للأجواء والأراضي العراقية، على الرغم من الاحتجاج العراقي الرسمي مراراً على حملات القصف التي تشنها تركيا على العديد من الأراضي والقرى العراقية على الحدود.

مقتل قادة

والأسبوع الماضي استهدفت تركيا بطائرة مسيرة اجتماعاً ضم قادة من الجيش العراقي مع قيادات من حزب العمال الكردستاني في محافظة أربيل، شمال العراق، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعلن الجيش العراقي، في حينه أن تركيا نفذت اعتداء سافرا من خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان، ما أدى إلى مقتل آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الأولى، وآمر الفوج الثالث اللواء الثاني وسائق العجلة.

إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي

وعلى خلفية هذا الاعتداء، أعلنت بغداد، الأربعاء قبل الماضي إلغاء زيارة وزير دفاع تركيا واستدعاء السفير.

يذكر أن تركيا كانت أطلقت في 15 يونيو/حزيران الماضي، عملية عسكرية في الأراضي العراقية، وتوغلت قواتها في ناحية باتيفا في زاخو، على طول يتراوح بين 45 إلى 50 كلم وبعمق 15 إلى 30 كلم.

ومنذ تاريخ تلك العملية، نفذت عدة ضربات في القرى الحدودية، ما دفع الحكومة العراقية والرئاسة إلى الاعتراض أكثر من مرة واستدعاء السفير، إلا أن أنقرة أعلنت أنها لن تتراجع عن عمليتها العسكرية.