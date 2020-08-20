ناشط يكشف..هكذا تعاقب إيران من يعكر صفو وجودها بالعراق

مع تكرار حوادث الاغتيالات الأخيرة التي طالت ناشطين عراقيين مناهضين للوجود الإيراني في البلاد، روى الناشط الصحافي، علي المقداد، قصة تعرضه للتهديد ومحاولات اغتيال فاشلة أجبرته على ترك العراق.

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وكشفت مصادر "العربية نت"، أن المقداد اضطر للهرب إلى كردستان ثم إلى خارج العراق بعد تعرضه لتهديد بالقتل من قبل الميليشيات التي شنّت حملة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي وحرّضت عليه.

كما أوضحت أيضاً أن ميليشيا تطلق على نفسها اسم "عصبة الثائرين" أصدرت بياناً ضده حددته بالاسم.

و"عصبة الثائرين" هي الميليشيا التي تعلن دائما استهداف القواعد الأميركية والسفارة في العراق، كما تعد أخطر ميليشيا شكلت بعد مقتل قاسم سليماني بدعم مباشر من إيران.

تخويف وتكميم الأفواه

بدورها، أكدت المفوضية العليا حقوق الإنسان في العراق، الخميس، أن استهداف الناشطين هدفه التخويف وتكميم الأفواه.

وحذرت المفوضية من عودة ظاهرة اغتيال الناشطين المدنيين، والتي تشير إلى ضعف في الأجهزة الاستخباراتية ونقص في المعلومة الأمنية.

وتعيش مدينة البصرة، جنوب العراق منذ أيام على وقع الغضب والخوف من حمام الدم الذي بدأ قبل أيام ولا يزال مستمراً.

يشار إلى أن حملات تصفية الناشطين في العراق مازالت مستمرة حتى اليوم على الرغم من كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي.

اغتيال الناشطين مستمرة!

وكان آخر الحوادث قبل ساعات (ليل الأربعاء) مع إطلاق مسلحين النار على الطبيبة والناشطة ريهام يعقوب، التي كانت برفقة 3 سيدات أخريات في سيارتها، وسط البصرة، بالإضافة إلى تعرض المتظاهر والناشط فلاح الحسناوي الرسام وخطيبته لمحاولة اغتيال، إثر إطلاق نار من مجهولين يستقلون مركبة من نوع تويوتا، ما أدى إلى وفاة الفتاة وإصابة الحسناوي بسبعِ طلقات مازالت مستقرة في جسده، ارتفعت أصوات الغضب في المدينة مطالبة بمعاقبة القتلة.

إلى ذلك، وجهت أصابع الاتهام إلى بعض الميليشيات الموالية لإيران، كما أطلق وسم #البصرة_تذبح، و #جبناء_الكواتم لاستنكار ما يحصل من ترهيب للناشطين والأصوات المناهضة لإيران في المدينة الجنوبية.