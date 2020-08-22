الكاظمي لبيلوسي: الحوار الاستراتيجي يؤسس لمرحلة جديدة

خلال زيارته إلى العاصمة واشنطن، التقى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، في مبنى الكونغرس.

وبحث الطرفان، الجمعة، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة في المجالات الأمنية والاقتصادية والتعليمية والمجالات الأخرى.

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كما أوضح الكاظمي أن الحوار الاستراتيجي الذي جرى بين الجانبين العراقي والأميركي خلال زيارته واشنطن قد تمخض عنه عدة نقاط مهمة، من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى أن"آفاق التعاون بين بغداد وواشنطن لا تقتصر على الجانب الأمني والعسكري فقط، بل تتعداه إلى مجالات متعددة تتضمن تأهيل وإعمار العراق وبناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة".

إلى ذلك أكد أن"العراق ذو سيادة، والتعامل معه يكون وفق هذا المبدأ"، مشدداً على "ضرورة تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة، لاسيما في المجال الاقتصادي".

من جهتها، رحبت بيلوسي، بالكاظمي والوفد المرافق له، وأثنت على الخطوات التي اتخذها منذ توليه مهامه والجهود التي بذلتها الحكومة العراقية في ملف المكونات والنازحين، لافتة إلى أن"الولايات المتحدة تدعم الحكومة العراقية الحالية وتوجهاتها الوطنية".

"العراق بلد مستقل ومهم"

كما أكدت أن"العراق بلد مستقل ومهم في منطقة صعبة، وأن هناك إجماعاً على دعم استقلالية حكومة العراق وتأهيل الدولة العراقية ودعم جهود العراق في الحرب ضد داعش".

وفي هذا السياق شدد مصطفى الكاظمي على أن ملف المكونات والنازحين يشغل حيزاً كبيراً من اهتمامات حكومته، التي هي عازمة على إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وحل الإشكالات التي تواجه أقليات العراق والعمل على دعمها وتمكينها.