انفجار يهز ساحة الحبوبي وسط الناصرية.. وسقوط 11 جريحاً

في حين يتصاعد الغضب في جنوب العراق بسبب اغتيال الناشطين ومطالبات بمحاسبة القتلة، هز انفجار ناتج عن دراجة نارية مفخخة ساحة الحبوبي وسط الناصرية، الجمعة، وأوقع 11 جريحاً في حصيلة نهائية وفق ما أعلنته صحة ذي قار.

وقال مصدر عراقي، إن الانفجار أسفر عن حرق خيمتين للمعتصمين، فيما هرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث.

موضوع يهمك مع استمرار مسلسل اغتيالات الناشطين والصحافيين والباحثين في العراق، لا سيما في البصرة جنوب البلاد مؤخراً، تشهد محافظة... استنفار أمني بالبصرة.. وصرخات لكشف منفذي الاغتيالات العراق

في غضون ذلك، اشتبكت قوات الأمن العراقية، الجمعة، مع محتجين في البصرة وأطلقت الرصاص في الهواء لتفريقهم.

وأفادت مصادر أمنية بأن متظاهرين أضرموا النار بمكتب البرلمان في البصرة. وفتحت قوات الأمن النار، في حين كان المحتجون يلقون القنابل الحارقة على المبنى.

يشار إلى أن المحتجين احتشدوا لمطالبة البرلمان العراقي بإقالة المحافظ بعد مقتل اثنين من الناشطين وإصابة آخرين في ثلاث هجمات منفصلة نفذها مسلحون مجهولون خلال الأيام القليلة الماضية.

كما ذكر مراسل "العربية"، أن هناك محاولات لإبعاد المتظاهرين عن مكتب البرلمان.

وأضاف أن المحتجين يطالبون بمحاسبة قتلة الناشطين في المحافظة.

من جهتها، أعلنت شرطة البصرة في بيان، أنها "تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس رغم استعمال المتظاهرين لقنابل المولوتوف وقذف الحجارة".