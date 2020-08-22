بدء الانسحاب الأميركي من العراق.. وانفجار يطال رتلاً

تزامناً مع بدء انسحاب القوات الأميركية من العراق، أفاد مراسل "العربية"، السبت، بانفجار عبوة ناسفة على الطريق السريع بين بغداد والغزالية، استهدف رتلاً أميركياً منسحباً من قاعدة التاجي شمال العاصمة بغداد.

وقال المراسل إن "الانفجار أسفر عن أضرار مادية فقط في الرتل".

كما أكد أن القوات الأميركية في العراق تستعين بشركات لنقل معداتها.

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الكاظمي: اللقاء مع ترمب كان مهماً وناجحاً

يشار إلى أنه خلال زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجمعة، أن لقاءه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان مهماً وناجحاً، مشيراً إلى أن ترمب أكد أن القوات الأميركية ستنسحب من العراق خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وقال الكاظمي في مقابلة مع قناة العراقية الإخبارية، إن"كلا الطرفين العراقي والأميركي خرجا مرتاحين من هذا اللقاء"، لافتاً إلى أنه "جرى الحديث عن التعاون الاقتصادي، والتعاون الأمني، وإعادة تقييم الوجود الأميركي في العراق".

كما أضاف أنه "تم الاتفاق من خلال الحوار الاستراتيجي برئاسة وزير الخارجية ونظيره الأميركي على مجموعة مبادئ تصب جميعها في مصالح الشعب العراقي، التي تتعلق بتواجد القوات الأميركية، وإعادة جدولته، وإعادة انتشار القوات الأميركية خارج العراق"، مبيناً أنه "تم الاتفاق ضمن الحوار الاستراتيجي على وضع فريق فني لإيجاد آلية لهذا الانتشار خارج العراق".

يذكر أن الكاظمي عاد السبت إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى الولايات المتحدة. وكان قد توجه، الثلاثاء، إلى واشنطن على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية.

تحذير من تصعيد

وفي وقت سابق، السبت، حذر ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، من أزمات سياسية وأمنية جديدة في البلاد بعد عودة الكاظمي من واشنطن.

وقال القيادي في الائتلاف، عقيل الرديني، إنه "ربما يكون هناك تصعيد كبير في عمليات قصف واستهداف الأهداف والمصالح الأميركية في العراق، لكن في نفس الوقت هذا يعتمد على الكاظمي في تعامله مع تلك الأطراف وقدرته على تهدئة تلك الجهات".