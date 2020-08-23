صحيفة أميركية: الكاظمي لديه مصداقية في إصلاح العراق

منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، كان العراق ضحية للفشل العسكري الأميركي والتدخل الإيراني. الآن يحاول رئيس وزراء جديد إنشاء نموذج مختلف للعراق ويؤكد على السيادة ومكافحة الفساد وعلاقة تدريب عسكري مستدامة مع واشنطن، هذا ما قالته صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post الأميركية عن مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي.

وشرح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رؤيته في مقابلة مطولة الخميس، بعد لقائه في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترمب. ويبدو أنه وترمب مرتاحان في الوقت الحالي لعلاقة عسكرية يبقى فيها عدة آلاف من القوات الأميركية في العراق لتدريب القوات المحلية، دون أي جدول زمني حتى الآن لانسحابهم.

وبالنظر إلى تاريخ الولايات المتحدة في التوسع العسكري في العراق، متبوعًا بتراجع متسرع، فإن هذا النهج هو تغيير مرحب به. من الواضح أن الدور القتالي للولايات المتحدة هناك انتهى، لكن يبدو أن الدعم العسكري المحدود سيستمر وهذا هو التوازن الصحيح. وعلى الرغم من كل خطابات ترمب السابقة حول العراق، فقد كان ودودًا بشكل مفاجئ في اجتماعه مع الكاظمي، ووصفه بأنه "رجل نبيل محترم للغاية" ووصف العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق بأنها "جيدة جدًا".

وتضيف الصحيفة أن الكاظمي وجه جديد مثير للاهتمام في المنطقة فقد كان رئيسا للمخابرات ثم أصبح رئيس وزراء مؤقتًا في مايو، بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للفساد من قبل الشباب العراقي والتي أصابت البلاد بالشلل. لقد اتخذ الكاظمي بشجاعة مسارًا مستقلاً، ونأى بنفسه قليلاً عن إيران وانضم إلى حركة احتجاجية، كما في لبنان، تريد القضاء على أمراء الحرب السياسيين الفاسدين.

وقال الكاظمي: "لسنا بحاجة إلى قوات قتالية أميركية في العراق" الآن بعد هزيمة داعش. "نحن بحاجة إلى قوات أميركية تركز على التدريب وبناء القدرات". وأضاف أن القادة العراقيين السابقين كانوا "خجولين" بشأن الاعتراف بالدعم العسكري من الولايات المتحدة "نعتقد أن هذه العلاقة لا تدعو إلى الإحراج"، مضيفا "إنه شيء يجب أن نفخر به".

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وأوضح الكاظمي أن بعض الأسئلة الصعبة لا تزال دون حل، بما في ذلك استخدام الولايات المتحدة للمجال الجوي العراقي و"خارطة الطريق" لإعادة انتشار القوات الأميركية. وستتناول هذه القضايا في "حوار استراتيجي" مشترك بين البلدين.

وبحسب الصحيفة، فإن العراق هو نقطة مضيئة للتنافس بين الولايات المتحدة وإيران. وكشف الكاظمي تعامله مع طهران، وقال الزعيم العراقي إنه أبلغ القادة الإيرانيين خلال زيارة الشهر الماضي أن على طهران إقامة علاقات "دولة مع دولة"، بدلاً من العمل مع قادة الميليشيات الفردية الذين قد يقوضون سلطة بغداد.

ويسعى الكاظمي أيضًا إلى تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية. وقال إنه ناقش التنسيق السعودي العراقي بشأن النفط والسياسة الاقتصادية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي يوم الأربعاء، قبل يوم واحد من لقائه مع ترمب.

وتشير الصحيفة إلى أن التحدي الأصعب الذي يواجهه الكاظمي هو السيطرة على الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران والتي تهدد بأن تصبح دولة داخل الدولة - بنفس الطريقة التي يعمل بها حزب الله في لبنان. وأوضح الكاظمي: "إن هذه الميلشيات تشعر أن شرعيتها تنبع من الوجود الأميركي في العراق". لكنه حذر: "هذا لا يعطي [الميليشيات] الحق في مهاجمة القوات [الأميركية] في العراق". مشددا على أنه يجب أن تحتكر الدولة السلاح. وأضاف أن "أي منظمة تمتلك أسلحة خارج الدولة تعتبر خارجة عن القانون".

وفي تحدي للميليشيات المدعومة من إيران، يتخذ الكاظمي خطوة شجاعة وظهرت المخاطر الشهر الماضي عندما قتل هشام الهاشمي الخبير الأمني الذي قدم المشورة لحكومة الكاظمي في بغداد. وألقى الكاظمي باللوم على جماعات "خارجة عن القانون" وتعهد: "لن نسمح بعودة الاغتيالات إلى العراق لثانية واحدة".

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ويتحدث الكاظمي عن مستقبل شبيه بأوروبا لمنطقته، مع تدفقات أكثر حرية لرأس المال والتكنولوجيا. ويعتزم أن يلتقي الأسبوع المقبل في عمان بالأردن بقادة مصر والأردن لمناقشة هذا النهج، وسيسافر قريبًا إلى السعودية. ولدى سؤاله عن التطبيع الأخير للعلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، قال الكاظمي إجابة دقيقة: "هذا قرار إماراتي، ولا ينبغي لنا التدخل".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في يونيو. وتولى الكاظمي منصبه كرئيس وزراء انتقالي، دون قاعدة طائفية أو حزبية قوية. لديه فرصة للاحتفاظ بالسلطة إذا تمكن من تسخير الطاقة السياسية للشباب المتظاهرين في الشوارع، الذين سئموا الأحزاب التقليدية والسياسيين.

وردا على سؤال حول أجندته، أورد الكاظمي سلسلة من المبادرات التي تتناول الصحة العامة والاقتصاد. لكنه قال إنه من أجل إحراز تقدم في كل مجال، فإن "القضية الأكثر أهمية هي الفساد". للأسف، نادرًا ما تنجح مثل هذه الإصلاحات في الشرق الأوسط الحديث. لكن في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، يتزايد غضب الجمهور من السياسيين كالمعتاد.