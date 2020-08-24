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العراق.. الكاظمي يدعو لحماية المتظاهرين السلميين

المصدر: دبي - العربية.نت
الكاظمي
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جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تأكيده على القوات الأمنية بضرورة حماية المتظاهرين السلميين. كما أكد رفضه الاعتداء على القوات الأمنية التي توفر الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية.

وترأس الكاظمي اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمناقشة ظاهرة النزاعات العشائرية التي يشهدها عدد من المحافظات.

وأوضح الكاظمي أن "الدولة مستمرة في تصديها لكل محاولات تعكير صفو الأمن والاستقرار"، لافتا إلى ضرورة "محاربة كل أشكال الشائعات المغرضة". ودعا لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

خلال تشييع أحد الناشطين - أرشيفية خلال تشييع أحد الناشطين - أرشيفية

وكان الكاظمي أعلن أن جماعات خارجة على القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة، وهي تشكل تهديدا لهم ولجميع العراقيين، وذلك بعد سلسلة اغتيالات طالت ناشطين في اليومين السابقين.

وقال أيضاً "البصرة مهمة لدينا ولا نقبل بالإخفاقات في حماية أمنها"، رافضاً أي شكل من أشكال التدخلات السياسية في العمل الأمني.

كلمات دالّة

#العراق, #الكاظمي

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