البعثة الأممية في العراق تطالب بالتحقيق في قتل الناشطين

قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق، إنه رغم الخطوات الواعدة التي اتخذتها الحكومة العراقية الحالية بشأن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق المظاهرات الأخيرة، لا تزال المساءلة بعيدة المنال.

وفصل تقرير الأمم المتحدة عن العراق، الإجراءات المتخذة التي امتنع عن اتخاذها في التعامل مع الاحتجاجات الضخمة التي خرجت بين أكتوبر تشرين الأول 2019 وأبريل نيسان 2020، كما سلط التقرير الضوء على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق العدالة، ويوصي بإجراءات حماية للمتظاهرين، وحث على إنصاف الضحايا.

وطالبت جنين بلاسخارت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، الأربعاء، بوقف سفك دماء المحتجين، وبوضع حد لعمليات اغتيال النشطاء والمتظاهرين.

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وقالت بلاسخارت في كلمة لها بمجلس الأمن، إن "الأمم المتحدة تعلم أن العراق يمر بمرحلة انتقالية، لذا يجب توفير الكثير من الأموال لإنجاح مهمة البعثة".

وأضافت أن "الأمم المتحدة لن تسمح بقتل الناس لأي سبب"، مشيرة إلى "مقتل أكثر من 600 شخص حتى الآن منذ بدء التظاهرات في العراق".

ودعت إلى "العمل بجد لتحقيق مطالب المتظاهرين"، مشددة على ضرورة أن "يزيد المجتمع الدولي ضغوطه على إيران وعدم السماح لها بالاستمرار في أدائها الحالي".