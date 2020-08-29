هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية لسفارة أميركا ببغداد

استهدف هجوم صاروخي المنطقة الخضراء في بغداد. وذكرت مصادر لـ "العربية" و"الحدث" أن 4 صواريخ كاتيوشا استهدفت القاعدة العسكرية للسفارة الأميركية في بغداد، وأن تحليقا للطيران جرى فوق المنطقة. ولم يسفر الهجوم عن خسائر بشرية.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي، أفادت ليل الخميس- الجمعة، بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء ببغداد.

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وأكدت وسائل إعلام عراقية في وقت سابق، نقلاً عن مصدر أمني، سقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، مساء الخميس.

وأكد مصدر عراقي أن لا خسائر نتيجة سقوط الصاروخ، وهو من نوع كاتيوشا، بمحيط المنطقة الخضراء.

يذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد تؤوي مقار حكومية وسفارات، أبرزها السفارة الأميركية، وكانت قد شهدت إطلاق عدة صواريخ باتجاهها في الأشهر الماضية.

وإثر الهجمات الصاروخية، انسحبت القوات الأميركية من 8 مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، في إطار إعادة التموضع.

يذكر أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، شهد العراق عشرات الهجمات التي استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أميركية.