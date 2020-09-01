الكاظمي: هناك أطراف في العراق تعتاش على الفوضى

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: "هناك أطراف تعتاش على الفوضى، ونعمل بقوة لإعادة هيبة الدولة ورفع معنويات قواتنا البطلة التي انكسرت خلال الفترة الماضية".

وأضاف خلال جلسة لمجلس الوزراء: "لدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون".

ودعا الكاظمي "الوزراء للاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة، ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد".

وشدد على ضرورة عدم السماح "للإجراءات البيروقراطية بعرقلة خطط الحكومة، فهناك قرارات لإنجاز مشاريع اتخذت في مجلس الوزراء تخدم المواطنين، وعلى الوزراء متابعتها باستمرار وتقديم تقرير عن سير إنجازها".