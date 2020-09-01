انفجار سيارة مفخخة بين تكريت وكركوك ومقتل سيدة

انفجرت سيارة مفخخة، اليوم الثلاثاء، بين تكريت وكركوك في العراق، ما أدى لمقتل سيدة وجرح 3 رجال أمن، حسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني.

وذكر بيان للخلية، أن سيارة مفخخة "انفجرت في سيطرة (حاجز أمني) على جسر مريم بيك طريق تكريت – كركوك"، ما أدى لمقتل امرأة وجرح "ثلاثة منتسبين".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

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ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم داعش في العراق لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.