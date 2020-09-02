بعد انفجار بيروت.. العراق يخلي حاويات متفجرة من موانئه

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الأربعاء، إخلاء حاويات وبراميل بداخلها مواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

وقال إعلام الهيئة في بيان، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا) في جميع المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية) واتخاذ جميع الإجراءات العملية والاحترازية بإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية".

موضوع يهمك حثّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء اليونان وتركيا على "خفض التوتر" لوقف التصعيد في شرق البحر المتوسط حول... بومبيو: ندعو المجتمع الدولي لمحاسبة نظام إيران على جرائمه العرب و العالم

ولفت البيان إلى أن "هيئة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الأوسط في محافظة البصرة قامت وبالتعاون المشترك مع مركز كمرك المنفذ بإخلاء حاويات وباليت برميل عدد (9) بداخلها مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط ترافقها قوة حماية من القوة الساندة للمنافذ والتابعة لقيادة قوات القوة البحرية لنقلها إلى أماكن آمنة لضمان سلامة المواطنين والمنشآت الحكومية".

وتابع: "تم إنجاز إجراءاتها الجمركية وفق الضوابط والتعليمات النافذة وتنظيم محضر إخلاء من قبل مديرية منفذ أم قصر الأوسط".

بأتي ذلك، تحسبا لحدوث انفجار مماثل لانفجار مرفأ بيروت العاصمة اللبنانية في 4 آب/أغسطس والذي تسبب بمقتل 188 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 6500 آخرين. ولا يزال سبعة أشخاص في عداد المفقودين. كما ألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة.