العراق.. استهداف رتل للتحالف الدولي في الديوانية

بعد ساعات من إطلاق وزارة الداخلية تحذيراً من مخطط لاستهداف الشركات الأمنية في البلاد، أفاد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، لوسائل إعلام محلية، بمقتل منتسب وإصابة اثنين آخرين نتيجة انفجار عبوة استهدفت رتلاً لدعم التحالف الدولي في الديوانية.

موضوع يهمك كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية العراقية وجود معلومات استخبارية حول مخطط لاستهداف الشركات الأمنية العاملة في... وثيقة رسمية تحذر.. مخطط لاستهداف شركات أمنية في العراق العراق

وقال المصدر إن "عنصرا أمنيا قتل، وأصيب اثنان آخران نتيجة تفجير عبوة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي في الديوانية".

بدورها، أصدرت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، بيانا حول استهداف رتل للدعم اللوجستي على طريق ديوانية قالت فيه إن عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية - بابل، ما أدى إلى مقتل منتسب وإصابة اثنين آخرين.

وأضافت أن قوات الشرطة العراقية وبالتحديد قوات سوات كانت ترافق الرتل أثناء تنقله.

وفي بغداد أيضاً

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأنه تم استهداف رتل دعم لوجستي في بغداد.

وقال إن رتلاً للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي تم استهدافه بعبوة ناسفة في بغداد.

احذروا من الاستهداف!

يشار إلى أن وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية العراقية كانت كشفت، صباح الثلاثاء، عن وجود معلومات استخبارية حول مخطط لاستهداف الشركات الأمنية العاملة في البلاد.

وجاء في الوثيقة الموجهة إلى الشركات الأمنية العراقية والأجنبية كافة، والتي نشرت في وقت متأخر أمس الاثنين، والمذيلة بتوقيع مدير مديرية شؤون الشركات الأمنية الخاصة العميد الحقوقي فارس ناظم، أن معلومات استخبارية "وردت عن استهداف الشركات الأمنية والدعم اللوجستي المتعاقدة مع الجانب الأميركي والمعلومات تتضمن مواقع الشركات وعنوانها والجنسيات العاملة فيها مع طبيعة عملها".

كما دعت الوثيقة إلى "أخذ الحيطة والحذر من استهداف مقار تلك الشركات أو العاملين فيها".

تهديدات ميليشياوية

يأتي هذا وسط تقارير عدة سابقة أفادت باستهداف شاحنات تنقل مواد إلى التحالف الدولي الذي تمثل القوات الأميركية القسم الأكبر فيه.

كما أتى هذا التحذير بعد تهديدات من قبل فصائل موالية لإيران في أوقات سابقة باستهداف قواعد ومصالح أميركية في البلاد.

وكانت وسائل إعلام محلية أشارت، مساء الاثنين، إلى استهداف عبوة ناسفة رتلاً لشاحنات عراقية تحمل معدات لقوات التحالف الدولي شمال بغداد. ونقلت عن مصادر أمنية قولها، إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء الاثنين لدى مرور رتل يحمل حاويات لإحدى شركات الدعم اللوجستي المنسحبة من معسكر التاجي على طريق المرور السريع قرب حي الشعلة، شمال بغداد".

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وفي حادث منفصل، انفجرت عبوة ناسفة لدى مرور رتل لشاحنات عراقية للدعم اللوجستي للتحالف الدولي في منطقة جبلة بمحافظة بابل، على مسافة 100 كيلومتر جنوب بغداد، دون وقوع إصابات.

وخلال الأيام الماضية، تكررت عمليات استهداف أرتال الشاحنات العراقية التي تحمل حاويات لنقل البضائع والمعدات لحساب قوات التحالف، رغم الإجراءات الأمنية التي تفرضها القوات العراقية ومرافقتها حركة الشاحنات.

كما تتكرر باستمرار في البلاد حوادث إطلاق الصواريخ نحو قواعد عراقية تضم جنودا أميركيين.