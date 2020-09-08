العراق.. 50 صاروخاً في كركوك وانتحاري يفجر نفسه

أعلن الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول الثلاثاء أن قوات الأمن في محافظة كركوك حاصرت انتحاريا، ما دفعه إلى تفجير نفسه في "وادي أبو شحة" بناحية "الرشاد". وأضاف في تغريدة على حسابه على تويتر أن الحادث أدى إلى إصابة منتسبين اثنين من الشرطة الاتحادية.

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أتى ذلك، بعد أن عثرت القوات الأمنية في وقت سابق اليوم على 50 صاروخاً جنوب كركوك، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن "قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك تمكنت من العثور على 50 صاروخا مختلفة الأنواع و300 مقذوف"، كما عثرت على ثلاثة مخابئ للمسلحين.

وكان الإعلام الأمني أكد سابقا أن "لواء المشاة الخامس والأربعين/الفرقة 11 وفوجين آليين مِن الفرقة التاسعة والمحور الآخر اللواء الثامن عشر ولواء المهمات الخاصة الشرطة الاتحادية باشرت بملاحقة بقايا عصابات داعش وتفتيش مناطق جنوب كركوك".

مقتل دواعش

يذكر أن قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب في العراق، نفذت أمس الاثنين، عملية مُباغتة استندت إلى جُهد استخباري كبير، أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين من قادة داعـش أثناء مُحاولتهما الهرب، وإلقاء القبض على اثنين آخرين في قضاء داقوق جنوبي كركوك أيضا.

في حين ألقت قوة أخرى القبض على عُنصرين خطيرين من عصابات داعـش في قضاء الكرمة شمال شرقي مدينة الفلوجة.