قصف مدفعي تركي على دهوك تزامنا مع زيارة الكاظمي للمحافظة

سقطت أربع قذائف مدفعية أطلقتها تركيا، على قرية أورمان بناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك، حيث وقعت اثنتان منها قرب عدة منازل.

وقال مدير ناحية كاني ماسي، سربست صبري إن المدفعية التركية قصفت قرية أورمان في الساعة 05:15 من مساء اليوم الخميس، مبيناً أن قذيفتي مدفعية وقعتا على مقربة 70 متراً من مجموعة من البيوت السكنية.

يأتي هذا القصف بالتزامن مع زيارة يجريها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي إلى إقليم كوردستان والتي شملت قضاء زاخو في دهوك أيضاً، كما بحث مع رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني السيادة العراقية.

وحول حجم أضرار القصف، أوضح سربست صبري أن القصف لم يسفر عن خسائر في الأرواح لكنه أثار هلع الأهالي وخاصة بالنسبة للأهالي القريبين من موقع القصف.

موضوع يهمك رحّبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس بنتائج المشاورات بين عدد... ترحيب دولي بنتائج المشاورات الليبية في سويسرا المغرب العربي

هذا وتشن تركيا هجمات منتظمة ضد حزب العمال الكردستاني في العراق منذ أكثر من شهرين. وتقول إن الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان العراق لم تتخذا أي إجراء لمكافحة الجماعة.

وأثار التوغل الأخير في الأراضي العراقية إدانة من قبل بغداد التي استدعت سفير تركيا لديها مرتين منذ بدء الحملة العسكرية التركية.