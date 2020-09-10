سقوط صاروخ كاتيوشا في مطار بغداد من دون تسجيل خسائر

أعلنت خلية الإعلام الأمني عن سقوط صاروخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، من دون أن يسجل خسائر، وقد تبين أن انطلاقه كان من حي الفرات.

وكانت السلطات العراقية، أعلنت قبل أيام، عن سقوط 3 صواريخ من كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، ما تسبب في خسائر مادية.

ونقلت خلية الإعلام الأمني في بيان: "سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، مساء الأحد، أحدها سقط على مرآب للعجلات في المطار المدني، ما أدى إلى تضرر 4 عجلات مدنية للمواطنين، وقد تبين أن انطلاقها كان من منطقة الزيتون في قضاء أبو غريب غربي العاصمة".

وعادة ما تستهدف هجمات بصواريخ قواعد عسكرية ومحيط مطار بغداد، حيث يتواجد جنود من التحالف الدولي.