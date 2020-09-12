العراق.. مقتل 4 من قيادات داعش في عملية أمنية بسامراء

أعلنت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي، الجمعة، مقتل 4 قيادات من تنظيم داعش في قضاء سامراء.

وذكرت الخلية في بيان أن "قوة مشتركة من الجيش العراقي ومن خلال كمين محكم، تمكنت القوات من قتل 4 من أهم قيادات عصابات داعش الإرهابية، اثنان منهم يرتديان أحزمة ناسفة، في منطقة الفرحاتية في قضاء سامراء".

اعتقال قيادي في داعش

يأتي ذلك بعد يوم واحد من اعتقال القوات العراقية، الخميس، قياديا في داعش، إثر عملية خاطفة في مدينة الشرقاط في محافظة صلاح الدين.

موضوع يهمك اعتقلت القوات العراقية اليوم الخميس قيادي في داعش، إثر عميلة خاطفة في مدينة الشرقاط في محافظة صلاح الدين.ونقلت وكالة... العراق.. اعتقال قيادي داعشي بالشرقاط وعملية "تطهير" في ديالى العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة قوله: "نفذ جهاز مكافحة الإرهاب، فجر اليوم الخميس، عملية خاطفة في قضاء الشرقاط، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قيادات عصابات داعـش الإرهابية، بعد مراقبة وتحر ومعلومات استخبارية دقيقة".

وأضاف: "تهدف عمليات جهاز مكافحة الإرهاب المستمرة منذ أربعة أيام في مناطق مختلفة إلى إلقاء القبض على كبار قادة العصابات الإرهابية وتسليمهم للعدالة".

وفي هذا السياق، ضبطت قوات "فرقة الرد السريع" عددا من "الأسلحة والأعتدة" خلال عمليات تفتيش في ناحيتي السلام والعدل في محافظة ميسان.

من جهة أخرى، أعلنت العمليات المشتركة عن انطلاق عملية أمنية "لتطهير مناطق زور نهر ديالى". ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن العمليات المشتركة قولها إن "العملية انطلقت بقيادة قائد القوة البرية بالتعاون مع الحشد الشعبي".

في سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني انفجار عبوة ناسفة تم لصقها في سيارة تعود لأحد ضباط شرطة ديالى في منطقة المفرق، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمركبة، دون تسجيل خسائر بشرية.

يأتي هذا بينما كانت العمليات المشتركة في العراق أكدت الأسبوع الماضي، أنها لن تتهاون مع الانفلات الأمني وانتشار السلاح الخارج عن سلطة الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، الأحد، عن المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قوله، إن "قيادة العمليات المشتركة نفذت عمليات أمنية في بغداد والبصرة".

وأضاف الخفاجي أن "العمليات الأمنية جاءت من أجل حصر السلاح بيد الدولة فضلاً عن فرض هيبة الدولة والقانون".

وشدد على أن "قيادة العمليات جادة في فرض القانون في جميع المحافظات العراقية التي تتعرض لانفلات أمني بسبب السلاح غير المنضبط".

يأتي هذا في وقت تجري قوات الجيش ومكافحة الإرهاب عمليات عسكرية واسعة في محافظات وسط وجنوب العراق، لمصادرة الأسلحة غير المرخصة واعتقال الخارجين على القانون.