بقايا داعش تتساقط.. مقتل ممول التنظيم غرب العراق

على مدى الأيام الماضية، واصلت القوى الأمنية العراقية ملاحقة "بقايا" تنظيم داعش في البلاد، عبر عمليات مداهمة وإنزال في عدد من المناطق.

وفي جديد تلك الملاحقات، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عملية إنزال في قضاء الرطبة غرب البلاد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية، الاثنين.

وأسفرت عملية الإنزال هذه عن مقتل الممول الرئيس لداعش في الرطبة والقبض على قيادي آخر في التنظيم، وفق ما أعلنت خلية الإعلام الأمني.

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من نينوى إلى كركوك

وكانت وكالة الاستخبارات قد أعلنت أمس القبض على أحد شرعيي التنظيم الإرهابي ومعاونه في ناحية حمام العليل وتلعفر، والمكنى بـ "أبو عبيدة"، مضيفة أنه كان يعمل في ما يسمى بـ "المعهد الشرعي" التابع لداعش في مدينة الموصل.

كما أوضحت أن الموقوفين اعترفا خلال التحقيقات بانتمائهما للتنظيم، وعملهما بصفة شرعيين في "ولاية نينوى".

إلى ذلك، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات القبض على أحد الإرهابيين في مركز محافظة كركوك، مشيرة إلى أنه كان يعمل كإعلامي لداعش في ما يسمى قاطع الرياض بولاية كركوك، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه للتنظيم، مؤكداً أن مهمته كانت "منتجة" الفيديوهات الخاصة بالعمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين وبثها من خلال وكالة أعماق الداعشية.

يشار إلى أنه خلال الأسابيع الماضية كثفت القوات الأمنية عمليات التمشيط في العديد من المناطق لاسيما الحدودية مع سوريا، بحثاً عن عناصر منتمين للتنظيم الإرهابي.