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الكاظمي: ندعم مقترحات الصدر بتشكيل لجان للتحقيق في الخروقات

المصدر: دبي - قناة العربية
مصطفى الكاظمي
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قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجمعة، إنه يدعم المقترحات التي قدمها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية.

الكاظمي أكد في تغريدة له على "تويتر" أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك، وأضاف أن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق.

الصدر كان قد غرّد، في وقت سابق، قائلاً إنه "نظراً لخطورة الأوضاع الأمنية التي تحدق بحاضر البلد ومستقبله، وفي خضم الخروقات الأمنية التي تهدد هيبة الدولة العراقية"، فإنه يقترح تكوين لجنة ذات طابع أمني وعسكري وبرلماني للتحقيق في الخروقات الأمنية، التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة، وإلا فستصبح الحكومة مقصرة، بحسب التغريدة.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية عراقية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بإغلاق عدة مكاتب يتبع بعضها لميليشيا الحشد الشعبي في مطار بغداد الدولي.

وأوضحت المصادر أن تعليمات صدرت من الكاظمي، تتضمن إغلاق مكاتب ميليشيا الحشد في مطار بغداد الدولي، إضافة إلى إغلاق مكاتب جهاز الأمن الوطني، وهيئتي النزاهة العامة والمساءلة والعدالة في المطار.

وأشارت المصادر إلى أن القرار الذي أبقى فقط على مكاتب جهاز المخابرات ووزارة الداخلية، يأتي في إطار هكيلة الوضع الأمني في مطار بغداد الدولي.

كلمات دالّة

#العراق, #الكاظمي, #الصدر, #الحشد الشعبي, #مقتدى الصدر
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