العراق.. اختلال النصاب لجلسة التصويت على قانون الانتخابات

أفاد مراسل "العربية" باختلال النصاب القانوني لجلسة البرلمان العراقي، السبت، المخصصة للتصويت على إكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد خروج نواب كتلتي "الفتح" و"القانون" وبعض الكتل الكردية من الجلسة.

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قال إن رئاسة المجلس جاهزة لعرض صيغة القانون بأي وقت، داعيا القوى السياسية لتغليب للمصلحة الوطنية.. كما أعلن أنه تلقى طلبا لتأجيل جلسة التصويت.

يأتي هذا فيما اتهم تحالف "سائرون" مؤخراً كتلاً بمحاولة إرجاع قانون الانتخابات إلى الدائرة الواحدة.

وأكد أنه لن يعرقل تمرير القانون، لكنه شدد على ضرورة المضي به ضمن الدوائر المتعددة.

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ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في السادس من يونيو المقبل.

وفي سياق آخر، كان رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قال، الجمعة، إنه يدعم المقترحات التي قدمها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية.

الكاظمي أكد في تغريدة له على "تويتر" أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك، وأضاف أن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق.