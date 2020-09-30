هوشيار زيباري: سقوط صواريخ قرب مطار أربيل تصعيد جديد

Tonight three rocket attacks on nearby locations of #Iranian opposition close to #ErbilintAirport is yet another escalation to disrupt security in #Iraq and #IraqiKurdistan by the same groups who are attacking #USEmbassy in #Baghdad and its convoys. Actions is needed to stop it. — Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) September 30, 2020

ذكرت قناة السومرية العراقية على الإنترنت، نقلا عن مصدر أمني، أنه تم "إحباط استهداف قاعدة عسكرية أميركية بصواريخ قرب مطار أربيل".

وأضاف المصدر أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مقر حزب معارض لإيران، والثاني على قرية زراعية، وقد تسبب باندلاع حريق في حشائش، فيما يتم البحث عن الثالث.

صور أولية لاستهداف مطار #أربيل بالصورايخ#العربية pic.twitter.com/uHiX6USfhO — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) September 30, 2020

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستان هوشيار زيباري إن ثلاثة صواريخ سقطت قرب مطار أربيل، واصفا الحادث بأنه "تصعيد جديد ضد أمن العراق". وقال "نفس الجهة مسؤولة عن إطلاق الصواريخ في بغداد وأربيل".