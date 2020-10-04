المرصد: قصف أميركي للحشد الشعبي على الحدود السورية

استهدفت طائرات أميركية مقرات للواء 19 بميليشيا الحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية، بعد منتصف ليلة الأمس، وفقا لما أوردته شبكة "روداوو" الكردية.

ووفقا للشبكة، فإن الضربات استهدفت 5 مواقع تخزين أسلحة تابعة لميليشيا كتائب حزب الله التي تعد واحدة من المجموعات الموالية لإيران في العراق.

المرصد السوري رجح بدوره حصول غارات على اللواء 19 التابع للحشد على الحدود السورية العراقية، أما التحالف الدولي فأعلن أن غارات استهدفت مواقع لداعش في البادية السورية.

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من جهتها، نفت قيادة عمليات الأنبار لميليشيا الحشد الشعبي تعرض قطعاتها المرابطة على الحدود العراقية السورية إلى ضربة جوية أميركية، بحسب ما نشرتها وسائل إعلام.

وكانت وسائل إعلام كردية أفادت باستهداف طائرات أميركية مقرات للواء 19 بميليشيا الحشد الشعبي في الأنبار بعد منتصف ليلة أمس، مضيفة أن الضربات استهدفت 5 مواقع تخزين أسلحة تابعة لميليشيا كتائب حزب الله.

اعتقلت السلطات العراقية مسؤول ما يسمى جهاز استخبارات داعش ومعاونه ببغداد، الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية على "تليغرام".

وتواصل القوى الأمنية العراقية ملاحقة بقايا تنظيم داعش في البلاد، عبر عمليات مداهمة وإنزال في عدد من المناطق.