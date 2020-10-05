صاروخ يستهدف منقطة الجادرية بمحيط المنطقة الخضراء

#العراق.. صور أولية لهجوم صاروخي استهدف محيط السفارة الأميركية وسط #بغداد#العربية pic.twitter.com/uLxRx8DRsO — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) October 4, 2020

سقط صاروخ في منطقة الجادرية كان يستهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وذكر مراسل العربية/ الحدث أن الهجمات الصاروخية التي شنت على مطار بغداد كانت من منطقة الجهاد جنوب غرب العاصمة.

وقبل أسبوع قتل 7 أشخاص جراء قصف صاروخي قرب مطار بغداد، بعد سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل قرب مطار بغداد.

وقال النائب العراقي ظافر العاني في حينه إن "الأسلحة الدقيقة التي قالت الفصائل إنها وصلتها مؤخرا قد وجهتها اليوم ولكن إلى مطار بغداد وقتلت عائلة وأطفالا".

كان زعيم ميليشيا النجباء في العراق أكرم الكعبي، قال في رسالة تهديد للسفارة الأميركية في بغداد إن أسلحة دقيقة دخلت الخدمة.