ميليشيات حزب الله تخون الكاظمي.. وشرط جديد لنسف الهدنة

بعدما أعلنت كتائب حزب الله المدعومة من إيران، الأحد، أن مجموعة من الفصائل المسلحة والميليشيات الموالية لطهران اتفقت فيما بينها على تعليق هجماتها الصاروخية على القوات الأميركية، بشرط أن تقدم الحكومة العراقية جدولاً زمنياً لانسحاب القوات الأميركية، أكد أبو علي العسكري المسؤول الأمني للميليشيا في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن عناصره ستنسف الاتفاق وتعود لانتهاكاتها في حال استهدفت قوات الحشد الشعبي وأتباعها من أي جهة كانت، من بينها القوات العراقية بأوامر من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

موضوع يهمك بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة للتحقيق في الخروقات التي تمس هيبة البلاد، باشرت... مطلقو الكاتيوشا بالعراق.. أصابع الاتهام تشير لحزب الله العراق

وعلى الرغم من أن الميليشيات لم تحدد في بياناتها السابقة وقتاً للانسحاب الأميركي بل تركته ضمن مهلة مفتوحة، اشترطت اليوم عدم استهداف قوات الحشد الشعبي والفصائل الموالية لها.

كما هدد القيادي أن الاتفاق سيلغى إلى دون عودة في حال نفذت هجمات ضد الميليشيات الإيرانية من قبل القوات العراقية أو غيرها.

لا مهلة محددة.. بل مفتوحة

يشار إلى أنه بعد مرور أكثر من أسبوع على تلويح أميركا بإغلاق سفارتها في بغداد مع احتمال فرض عقوبات، واستنفار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، من أجل محاصرة هجمات الصواريخ التي تقوض سلطة المؤسسات الرسمية وأمن البلاد، قال محمد محيي، المتحدث باسم كتائب حزب الله، لرويترز إن مجموعة تضم جميع فصائل ما وصفها "بالمقاومة المناهضة للولايات المتحدة "بما فيها الفصائل التي تستهدف القوات الأميركية، قد اتفقت فيما بينها على تعليق هجماتها الصاروخية على القوات الأميركية، بشرط أن تقدم الحكومة العراقية جدولاً زمنياً لانسحاب القوات الأميركية.

كما أضاف أن على الحكومة العراقية أن تنفذ قرارا برلمانيا صدر في يناير الماضي، ودعا لانسحاب جميع القوات الأجنبية من العراق.

إلى ذلك، أوضح أنه لا توجد مهلة محددة لكي تنفذ الحكومة القرار لكنه حذر من أنه "إذا لم يُحترم قرار المجلس العراقي فبالتأكيد سوف تستخدم الفصائل كل الأسلحة المتاحة لديها".

"هجمات أشد قد تقع"

وأقر أن إطلاق صواريخ الكاتيوشا على القوات الأميركية والمجمعات الدبلوماسية "كان رسائل إلى الأميركان"، مضيفاً أن هجمات أشد قد تقع فيما بعد.

ويحمّل مسؤولون أميركيون كتائب حزب الله، مسؤولية شن عشرات من الهجمات الصاروخية على المنشآت الأميركية في العراق، في حين كانت تلك الكتائب تنفي في السابق شن مثل هذه الهجمات.

وقد أعلنت فصائل أصغر لم تكن معروفة من قبل، مسؤوليتها عن بعض الهجمات الصاروخية، إلا أن مسؤولين أمنيين عراقيين يعتقدون أن هذه الجماعات مرتبطة بكتائب حزب الله وفصائل أخرى أكبر متحالفة مع إيران.

الكاظمي يتصرّف

يذكر أن موقف المتحدث باسم الميليشيات أتى بالتزامن مع استهداف رتل للتحالف الدولي، بين منطقتي السماوة والديوانية، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم في بيان.

وكان الكاظمي شدد الأسبوع الماضي على أن مثل تلك العمليات التي تستهدف التحالف أو القوات الأميركية المشاركة فيه أو حتى السفارات الأجنبية تشكل مساساً بأمن البلاد ومصالحها.

كما أصدر مكتبه، الثلاثاء الماضي، وثيقة تتضمن تشكيل لجنة تحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية وتحديد المقصرين، في إشارة إلى عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه سفارات أو قواعد أميركية، فضلاً عن تفجيرات استهدفت مواكب للتحالف.

أميركا تحذّر

وكانت أميركا قد أطلقت تحذيراً للعراق قبل أكثر من أسبوع، من أنها ستغلق سفارتها في بغداد إذا لم تتحرك الحكومة العراقية لوقف هجمات الميليشيات المدعومة من إيران ضد الأميركيين.

وتصاعدت أعمال العنف ضد المصالح الأميركية، وإطلاق الصواريخ التي تتهم بعض الميليشيات الموالية لإيران بتنفيذها، لا سيما في الأسابيع الأخيرة، رغم وعود الكاظمي.

وازداد نشاط ما يعرف محليا بـ "خلايا الكاتيوشا"، لا سيما منذ زيارة رئيس الحكومة العراقية إلى واشنطن قبل شهرين، في محاولة لزعزعة سلطته.