الأمن العراقي يحبط محاولة استهداف مسؤول شمال البلاد

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، الثلاثاء، بأن القوات الأمنية أحبطت محاولة لاستهداف رتل قائد الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية بين كركوك وتكريت بشمال البلاد.

موضوع يهمك عقب المجزرة التي روعت العراق وذهب ضحيتها 8 تم تصفيتهم برصاص في الرأس والصدر، قال اللواء يحيى رسول الناطق باسم رئيس... مجزرة صلاح الدين.. الكاظمي يلوح بعملية عسكرية لاعتقال المتورطين العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الخلية قولها في بيان، إن "قوة من حماية قائد الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية قتلت إرهابيا كان يقوم بزرع عبوة ناسفة لاستهداف رتل القائد، قرب قرية المهدية في الطريق الرابط بين كركوك وتكريت".

تعزيزات أمنية إلى الفرحاتية

يشار إلى أن تعزيزات أمنية كانت وصلت الأحد، إلى الفرحاتية في صلاح الدين بالعراق، إثر الجريمة التي شهدتها المحافظة مؤخراً، والتي أدت إلى مقتل عدد من المواطنين بعد خطفهم.

وأعلنت قيادة عمليات صلاح الدين تنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات في قرى غرب المحافظة لفرض الأمن. وأكد مراسلنا في المنطقة أن البحث لا يزال مستمراً لمعرفة مصير أربعة مخطوفين في الفرحاتية.

من جهته، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن "جهاز مُكافحة الإرهاب فكك شبكة إرهابية كاملة مكونة من 11 عُنصرا من عصابات داعـش، حيث انطلقت قوة كبيرة قُسمت واجباتها على الأهداف المُتفرقة، وتمكنت من ضرب الشبكة الإرهابية بأكملها بغضون ساعتين فقط، وقد تمت هذه العملية، فجر اليوم الأحد، في قضاء بيجي شمال مُحافظة صلاح الدين".

الكاظمي: "لا مكان لعودة الإرهاب"

في سياق متصل، دان رئيس إقليم كردستان، نجرفان بارزاني، بشدة "الجريمة البشعة" التي حدثت في منطقة الفرحاتية التابعة لقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين.

وأضاف: "نطالب المؤسسات المعنية في الحكومة الاتحادية بالإسراع في تحديد الأطراف والمجاميع الإرهابية التي تقف وراء هذه الجريمة وإحالة المجرمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كان أكد، الأحد، أنه لا مكان لعودة الإرهاب "تحت أي صورة أو مسمى"، وذلك خلال اجتماع مع القيادات الأمنية والعسكرية بمحافظة صلاح الدين عقب إقدام مسلحين مجهولين على إعدام 8 شبان في منطقة الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي المحافظة.