الخطر يلاحق الصحافيين في العراق.. وصرخة من منظمة دولية

في وقت يتعرض الصحافيون في العراق لمخاطر بسبب عملهم ويتلقون تهديدات بالقتل، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الأربعاء، تقريراً عن حرية الصحافة في العراق.

ونقلت المنظمة عن 3 من موظفي قناة دجلة المحلية قولهم إنهم تلقوا تهديدات عديدة عبر مكالمات هاتفية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأن رجالاً مسلحين أتوا بحثاً عنهم. وأجبرتهم هذه التهديدات على الاستقالة من وظائفهم، من خلال منشورات علنية على فيسبوك، لكن حتى هذا لم يكن كافياً لوقف التهديدات، وفر الثلاثة الآن من منازلهم.

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إلى ذلك أوضحت أنه "على مدى السنوات القليلة الماضية، قابلنا أكثر من 10 صحافيين كانوا ضحايا اعتداءات عنيفة".

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، وبعد عدة أسابيع من إصدار هيومن رايتس ووتش لتقرير عن عدد الملاحقات المتزايدة ضد الصحافيين بموجب قوانين التشهير والتحريض في البلاد، ردت السفارة العراقية في بيروت قائلة إن الحكومة شكلت لجنة وزارية "للنظر في قضايا الاعتداءات على الصحافيين" في 2016. كما قالت السفارة إن اللجنة لا تزال تعمل. إلا أنها لم تقدم أدلة على أي تقارير أو نتائج من قبل اللجنة.

"ما الذي ينبغي أن يحدث أكثر من ذلك؟"

وفي هذا السياق، لفتت "هيومن رايتس ووتش": "لم يعرف أحد من هؤلاء الصحافيين بوجود هذه اللجنة أو تم التواصل معه من قبلها".

إلى ذلك اعتبرت أنه "إذا كانت اللجنة موجودة، من الواضح أنها لا تأخذ وظيفتها على محمل الجد. بعد إحراق محطة تلفزيونية علناً"، متسائلة: "ما الذي ينبغي أن يحدث أكثر من ذلك كي تتعامل السلطات العراقية مع هذه الاعتداءات بجدية؟".

يشار إلى أنه لا يزال العديد من الصحافيين في العراق يتلقون تهديدات بالقتل، وتلويح بإدراج أسمائهم على قوائم الاغتيال، لا سيما في مدن الجنوب، وخاصة أولئك العاملين في وسائل إعلام معارضة لتوجهات الفصائل الموالية لإيران.