الكاظمي ينهي جولته الأوروبية التي شملت لندن وباريس وبرلين

من لندن يختتم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، جولته الأوربية التي شملت أيضا باريس وبرلين.



وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، قال إنه أكد لوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال لقائه معه، اليوم الخميس، التزام المملكة المتحدة المستمر بمساعدة حكومة بلاده في "بناء عراق مستقر".

موضوع يهمك أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، وقوع قصف صاروخي تركي جديد على مناطق نفوذ القوات الكردية بريف حلب الشمالي.وقال... قصف تركي جديد على مناطق الأكراد في ريف حلب سوريا

وذكر كليفرلي على حسابه بموقع تويتر أنه بحث مع وزير الخارجية العراقي معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها العراق .

وأكد الوزير البريطاني أن "العراق صديق وحليف مهم للمملكة المتحدة".

والاثنين، قال الكاظمي، في برلين، إن حكومته عازمة على تجاوز الكثير من السياسات المالية الخاطئة في العراق.

وفي التفاصيل، شدد الكاظمي على أن الاعتماد الأحادي على صادرات النفط ترك آثاره السلبية على الاقتصاد، مشيراً إلى العزم على تجاوز الكثير من السياسات المالية الخاطئة.

والتقى الكاظمي، الثلاثاء، عدداً من رؤساء الشركات الألمانية في برلين، في ثاني محطة له ضمن جولته الأوربية الحالية التي بدأت في باريس وانتهت في لندن.