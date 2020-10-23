العراق: مقتل 4 إرهابيين بانفجار عبوة ناسفة في مركبتهم

أفادت وكالة الأنباء العراقية بمقتل 4 إرهابيين بانفجار عبوة ناسفة في مركبتهم بمحافظة صلاح الدين.

وأكد مصدر عسكري عراقي، أمس الخميس، بأن 4 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي لقوا حتفهم، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم في محافظة صلاح الدين.

وصرح النقيب سعد محمد، بقيادة عمليات صلاح الدين أن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق فجرها مجهولون في مركبة تقل 4 من عناصر تنظيم "داعش" في منطقة المقطع غرب محافظة صلاح الدين (شمالا).

وأوضح محمد أن "قوات مشتركة من الجيش والشرطة تعرفت على جثث القتلى، وهم ينتمون لتنظيم داعش، ومطلوبون لقوات الأمن".

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وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمالا) وديالى (شرقا)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.