  • مباشر
اللغة

العراق.. مقتل داعشي متورط بهجمات بمحافظة ديالى

راية داعش في العراق (أرشيفية - فرانس برس)

العراق.. مقتل داعشي متورط بهجمات بمحافظة ديالى

اشترك بعمليات إرهابية متعددة في قضاءي الفلوجة والحويجة ومحافظة ديالى

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، عن مقتل عنصر من تنظيم "داعش" بكمين محكم في قضاء مندلي بمحافظة ديالى.

سد النهضة ليس الوحيد.. إثيوبيا تخطط لبناء 3 سدود خلال 40 عاماً مصر سد النهضة سد النهضة ليس الوحيد.. إثيوبيا تخطط لبناء 3 سدود خلال 40 عاماً

وقال بيان للوكالة إنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابي والقصاص منهم، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية استخبارات ديالى وبكمين محكم استمر لمدة 24 ساعة من قتل الإرهابي المكنى أبو الحسن الكردي في منطقة الحامد ضمن قضاء مندلي بمحافظة ديالى".

وأضاف أن "الإرهابي من المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي اشترك بعمليات إرهابية متعددة في قضاءي الفلوجة والحويجة ومحافظة ديالى".

ولفتت الوكالة إلى أنه "تم ضبط الدراجة النارية التي كان يستقلها وبندقية كلاشنكوف وعتادها ومواد لوجستية أخرى كانت بحوزته، حيث تم ضبط المضبوطات بمحضر ضبط أصولي وعادت القوة بدون حادث يذكر".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

هذا السبب يزيد خطر الوفاة بكورونا بنسبة 15% على الأقل! هذا السبب يزيد خطر الوفاة بكورونا بنسبة 15% على الأقل!
7 طرق بسيطة وفعالة للتخلص من دهون الوجه 7 طرق بسيطة وفعالة للتخلص من دهون الوجه

الأكثر قراءة

ظل صدام حسين يرحل.. وفاة عزة الدوري ظل صدام حسين يرحل.. وفاة عزة الدوري
طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟ طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟
بعد زوبعة نسف سد النهضة.. جنوب إفريقيا تعلن جديدا بعد زوبعة نسف سد النهضة.. جنوب إفريقيا تعلن جديدا
بعد فضله على القلب والرئة.. هل يأتي الفرج من الأسبرين؟ بعد فضله على القلب والرئة.. هل يأتي الفرج من الأسبرين؟
حين عشق بيليه ممثلة مصرية وطلب منها الزواج في الكويت حين عشق بيليه ممثلة مصرية وطلب منها الزواج في الكويت
فيديو فتى العمود يصدم إيران.. أخوه يكشف والشرطة تحقق فيديو فتى العمود يصدم إيران.. أخوه يكشف والشرطة تحقق

قبل ان تذهب

ميليشيات أنقرة في غرب ليبيا ترفض اتفاق جنيف
ميليشيات أنقرة في غرب ليبيا ترفض اتفاق جنيف

اكتشف المزيد