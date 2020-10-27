العراق.. مقتل داعشي متورط بهجمات بمحافظة ديالى

أعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، عن مقتل عنصر من تنظيم "داعش" بكمين محكم في قضاء مندلي بمحافظة ديالى.

وقال بيان للوكالة إنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابي والقصاص منهم، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية استخبارات ديالى وبكمين محكم استمر لمدة 24 ساعة من قتل الإرهابي المكنى أبو الحسن الكردي في منطقة الحامد ضمن قضاء مندلي بمحافظة ديالى".

وأضاف أن "الإرهابي من المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي اشترك بعمليات إرهابية متعددة في قضاءي الفلوجة والحويجة ومحافظة ديالى".

ولفتت الوكالة إلى أنه "تم ضبط الدراجة النارية التي كان يستقلها وبندقية كلاشنكوف وعتادها ومواد لوجستية أخرى كانت بحوزته، حيث تم ضبط المضبوطات بمحضر ضبط أصولي وعادت القوة بدون حادث يذكر".