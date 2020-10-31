قتلى وجرحى من الحشد بانفجار في العراق..والميليشيا تقر

أفادت معلومات لـ "العربية/الحدث"، السبت، بوقوع انفجار غامض في أنبوب ناقل للغاز في محافظة المثنى جنوب العراق، خلّف عداا من القتلى وعشرات المصابين بينهم عناصر من ميليشيا الحشد الشعبي كانوا متواجدين في معسكر قريب من الموقع.

وأقرت الميليشيا بدورها، بتعرض مقرها لأضرار كبيرة بسبب الانفجار الذي ضرب أنبوب غاز قريب من معسكرها، وقالت في بيان إن الانفجار دمّر المعسكر بالكامل. كما أعلنت سقوط قتلى وجرحى.

من جهته، أكد مراسل "العربية/الحدث"، مقتل 3 من عناصر الحشد، مضيفاً أن تدمير معسكر الحشد جاء بسبب انفجار مستودع أسلحة نتيجة الحريق الناجم عن انفجار أنبوب الغاز بالمثنى.

وكانت خلية الإعلام الحربي في العراق أعلنت في وقت سابق مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين من بينهم 11 من عناصر الحشد الشعبي بانفجار أنبوب ناقل للغاز في محافظة المثنى جنوب العراق، فيما هرعت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الانفجار تسبب في إصابة العشرات، وأن من بين "الضحايا عناصر من الحشد أصيبوا بسبب قرب مقرهم من الأنبوب".

في السياق أيضاً، أعلنت السلطات أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة أسباب الانفجار.

لجنة للتحقيق

بدوره، أجرى محافظ المثنى أحمد منفي جودة جولة اطمأن فيها على سلامة جرحى الانفجار، كما أعلن تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث.

إلى ذلك، تم إيقاف عمل الأنبوب الذي ينقل الغاز من البصرة إلى جميع المحافظات الأخرى، على أن يستأنف العمل به خلال ساعات.