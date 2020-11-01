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العراق.. صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في البصرة

Iraqi anti-government protesters confront security forces as the latter attempt to break up a demonstration, remove their tents and reopen roads, in the southern city of Basra, on October 31, 2020.
من فض اعتصام البصرة ليل السبت-الأحد
العراق والكاظمي

العراق.. صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في البصرة

محتجون في ذي قار يغلقون مبنى المحافظة ويطالبون بإقالة المحافظ احتجاجاً على سوء الإدارة

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دبي – العربية.نت

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وقعت صدامات مساء اليوم الأحد، بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن في مدينة البصرة (جنوب العراق).

وأكد ناشطون أن قوات مكافحة الشغب العراقية أزالت، في وقت متأخر من الليل، الخيام في ساحة البحرية، وسط البصرة، وأعادت فتح الطريق المؤدي إلى مبنى المحافظة.

من فض اعتصام البصرة ليل السبت-الأحد
من فض اعتصام البصرة ليل السبت-الأحد

وجاء فض اعتصام ساحة البحرية بعد ساعات على فض الاعتصام المركزي في ساحة التحرير وسط بغداد.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس السبت، إعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية وسط بغداد بعد إغلاقهما لأكثر من عام إثر الاحتجاجات الشعبية.

ورفعت قوات الجيش السبت، الخيام المتبقية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد من دون أي صدام مع المحتجين.

من فض اعتصام بغداد السبت
من فض اعتصام بغداد السبت
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في سياق آخر، أغلق محتجون عراقيون اليوم الأحد مبنى محافظة ذي قار جنوبي البلاد، احتجاجاً على سوء إدارة المحافظة.

وذكر ناشطون وشهود عيان بأن العشرات من المتظاهرين أغلقوا صباح اليوم مبنى محافظة ذي قار وسط مدينة الناصرية، وطالبوا بإقالة المحافظ ناظم الوائلي. ولم يحدث أي تصادم بين المحتجين وقوات الأمن المكلفة بحماية المبنى.

وفي 25 أكتوبر 2019، انطلق الحراك الشعبي بالعراق ضد الطبقة السياسية وتردي الأوضاع المعيشية.

ونجح الحراك في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، ويضغط على رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي، للإيفاء بتعهداته المتعلقة بتحسين الخدمات، ومحاربة الفساد.

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