  • مباشر
اللغة

العراق.. برهم صالح يصادق على قانون الانتخاب الجديد

Iraq's Independent High Electoral Commission employee closes a ballot box at a polling station during the parliamentary election in the Sadr City district of Baghdad, Iraq May 12, 2018. REUTERS/Wissm al-Okili
من الانتخابات النيابية السابقة في العراق في 2018
العراق والكاظمي

العراق.. برهم صالح يصادق على قانون الانتخاب الجديد

يقسّم القانون كل محافظة إلى عدة دوائر انتخابية ويمنع الأحزاب من الترشح على قوائم موحدة

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

صادق الرئيس العراقي، اليوم الخميس، على قانون الانتخابات الجديد الذي يهدف إلى منح السياسيين المستقلين فرصة أفضل للفوز بمقاعد البرلمان، والذي يمهد الطريق إلى إجراء انتخابات مبكرة العام المقبل.

وشدد الرئيس برهم صالح على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة المواطن العراقي في شرعية العملية.

ويقسّم القانون الجديد كل محافظة من محافظات البلاد البالغ عددها 18 إلى عدة دوائر انتخابية، ويمنع الأحزاب من الترشح على قوائم موحدة، الأمر الذي ساعدهم في الماضي على الفوز بأغلبية المقاعد في محافظات معينة بسهولة. وبدلاً من ذلك، ستذهب المقاعد لمن يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الدوائر الانتخابية المصغّرة.

البرلمان العراقي
البرلمان العراقي

وكانت صياغة قانون انتخاب جديد مطلباً رئيسياً لمئات الآلاف من المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في بغداد والجنوب منذ العام الماضي. ودعا المتظاهرون إلى التصدي للفساد من قبل الطبقة السياسية التي تُتهم بإهدار موارد العراق نتيجة الفساد وسوء الإدارة على مدى السنوات الماضية.

وأكد الرئيس العراقي أنه على الرغم من أن القانون الجديد لا يتسم بالمثالية، إلا أنه مؤشر على التقدم ولديه القدرة على تمكين الإصلاحات المستقبلية. ودعا إلى سرعة الوفاء بالشروط المتبقية المطلوبة لإجراء الانتخابات، بما في ذلك التسجيل البيومتري للناخبين وإصلاح مفوضية الانتخابات.

برهم صالح يوقّع قانون الانتخاب الجديد
برهم صالح يوقّع قانون الانتخاب الجديد

وما زال الخلاف حول آلية استبدال القضاة المتقاعدين في المحكمة الاتحادية العليا - الهيئة التي تفصل في النزاعات الدستورية - بحاجة إلى التسوية قبل إجراء الانتخابات.

لبنان يقرر هدم صوامع الحبوب بعد تضررها بانفجار المرفأ العرب والعالم مرفأ بيروت لبنان يقرر هدم صوامع الحبوب بعد تضررها بانفجار المرفأ

وقال صالح في كلمة ألقاها اليوم الخميس: "علينا خلق مناخ سياسي يساعد في التخفيف من هذه المعاناة وكذلك ضمان العدالة والنزاهة أثناء اختيار حكومة قوية".

وأضاف: "هذا ما نطمح إليه من خلال قانون انتخابي سيمكِّن العراقيين من كل مناحي الحياة من التصويت والمشاركة في الانتخابات دون المشاكل التاريخية من التزوير والتلاعب والضغط".

وأقر البرلمان العراقي في وقت سابق هذا الأسبوع النسخة النهائية للقانون الجديد على الرغم من اعتراضات بعض الأحزاب السياسية. وتم انتخاب المجلس المكون من 329 عضواً في مايو 2018. وتجرى الانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات، لكن المحتجين يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

يتحدى الشلل.. قصة قبطان مصري حطم أرقام يتحدى الشلل.. قصة قبطان مصري حطم أرقام "غينيس" القياسية
ريم مصطفى للعربية.نت: انتظروني مع أحمد السقا في العنكبوت  ريم مصطفى للعربية.نت: انتظروني مع أحمد السقا في العنكبوت 

الأكثر قراءة

بعد اعتذار والده.. فيديو مؤسف جديد لابن القاضي المصري بعد اعتذار والده.. فيديو مؤسف جديد لابن القاضي المصري
تحرك عسكري في إثيوبيا.. وأبي يتحدث عن تحرك عسكري في إثيوبيا.. وأبي يتحدث عن "خط أحمر"
رئيس وزراء أوروبي يستبق النتائج.. ويهنئ ترمب رئيس وزراء أوروبي يستبق النتائج.. ويهنئ ترمب
إعلام أميركي: بايدن على حافة الفوز إعلام أميركي: بايدن على حافة الفوز
تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر
فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا.. فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا.. "بموت حرفياً ساعدوني"

قبل أن تذهب

دور ولايات حزام الصدأ في تقريب بايدن من البيت الأبيض
دور ولايات حزام الصدأ في تقريب بايدن من البيت الأبيض

اكتشف المزيد