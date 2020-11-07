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العثور على مطبعة لتزييف العملة ببغداد ومصادرة 13 مليون دينار

تزوير عملات العراق
جانب من العملات المضبوطة
اقتصاد العراق

العثور على مطبعة لتزييف العملة ببغداد ومصادرة 13 مليون دينار

عثرت قوات الأمن في الكرخ على ماكينة تستخدم في تلوين العملة وقصها وورق نسيجي خاص لطبع العملة المزيفة

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بغداد - سامر الكبيسي

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ضبطت قوات أمن عراقية مطبعة نقود لتزييف العملة العراقية وعملات نقدية أخرى في منطقة الشالجية في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

الماكينة التي تم ضبطها
الماكينة التي تم ضبطها

كما عثرت قوات الأمن في المكان نفسه على ماكينة تستخدم في تلوين العملة وقصها، وورق نسيجي خاص لطبع العملة المزيفة.

كما تم مصادرة أموال مزيفة تقدر قيمتها بـ13 مليار دينار عراقي و23 ألف دولار أميركي.

الأموال التي تم ضبطها
الأموال التي تم ضبطها
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وتعاني الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي من أزمة مالية حادة بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد والفساد الإداري لم تمكنها حتى من تأمين رواتب الموظفين.

يذكر أن حكومة مصطفى الكاظمي طالبت البرلمان العراقي بتشريع قانون يحمل اسم "قانون الاقتراض الداخلي" ويمكّنها من الاقتراض من البنوك العراقية بنحو 41 تريليون دينار عراقي لتأمين الرواتب حتى نهاية هذا العام.

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