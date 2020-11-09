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العراق.. 11 قتيلاً بهجوم لداعش غرب بغداد

راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس
راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس)

العراق.. 11 قتيلاً بهجوم لداعش غرب بغداد

مصادر أمنية وطبية أكدت مقتل 11 شخصاً بهجوم تنظيم داعش الإرهابي غرب العاصمة

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دبي - العربية.نت

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أفادت مصادر أمنية وطبية، الاثنين، بمقتل 11 شخصاً إثر هجوم لتنظيم داعش غرب العاصمة العراقية بغداد.

في التفاصيل، شنّت عناصر التنظيم هجوماً على موقع عسكري عند المدخل الغربي لبغداد، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر أمنية وطبية لوكالة فرانس برس.

وقال المصادر، إن داعش هاجم برج المراقبة في منطقة الرضوانية غرب بغداد، وقتل 5 من الحشد الشعبي، و6 أشخاص من المنطقة أتوا للمساعدة في صد الهجوم، موضحة أن مسلحي التنظيم قد أطلقوا النار على برج سيد درويش التابع للجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية قرية الخماس.

بدورها، ردّت القوات الأمنية على مصادر النيران، ما أوقع اشتباكات بين الطرفين.

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