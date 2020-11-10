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الكاظمي: نواجه حملات تشكيك بأي تقارب بين العراق ودول أخرى

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
العراق والكاظمي

الكاظمي: نواجه حملات تشكيك بأي تقارب بين العراق ودول أخرى

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن "هناك حملات تشكيك بأي تقارب للعراق مع أي دولة، ترافقها شائعات تهدف لخلط الأوراق وتعطيل أي تفاهم يصب في صالح البلد".

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عنه قوله خلال جلسة مجلس الوزراء: "المجلس التنسيقي العراقي السعودي عقد اجتماعات متواصلة خلال اليومين الماضيين للوصول إلى تفاهمات بخصوص قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والنفط والتعليم والثقافة".

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ووصل الأحد وفد وزاري سعودي إلى بغداد، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي في زيارة رسمية لجمهورية العراق، يلتقي خلالها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي.

ويبحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب عقد عدد من اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي لمناقشة التقدم في الموضوعات والأنشطة المرتبطة بأعماله وأبرز ما تم إنجازه والاتفاقيات الموقعة بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية كافة، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

ويهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات بين البلدين على المستوى الاستراتيجي، والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق جديدة وتعميق التعاون المشترك، وحماية المصالح المشتركة.

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