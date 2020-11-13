  • مباشر
اللغة

هدر بالمليارات.. والعراق يقترض لدفع الرواتب

من بغداد (أرشيفية)

هدر بالمليارات.. والعراق يقترض لدفع الرواتب

محكمة جنح مدينة الحلة أصدرت حكماً أولياً غيابياً بالحبس الشديد 3 سنوات على محافظ بابل السابق، كرار العبادي، بتهمة هدر 14 مليار دينار عراقي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

من الغريب أن يغرق بلد كالعراق يعوم على النفط، في الفقر والبطالة، مع فشل اقتصاده في توفير الوظائف وتحسين حياة الشباب.

إلا أن الفساد المستشري في مختلف مؤسسات الدولة وهدر المليارات من الأموال العامة الذي أنهك الشعب الرازح تحت ثقل غلاء الأسعار وضيق العيش وقلة الموارد، يقدم الدليل الشافي على الأسباب.

ولا شك أن هذا الفساد محمي ومنفذ من قبل مسؤولين في الدولة على مدى سنوات، ولعل هذا ما كشفته أمس هيئة النزاهة العامة بإعلانها أن محكمة جنح مدينة الحلة، عاصمة بابل، أصدرت حكماً أولياً غيابياً بالحبس الشديد 3 سنوات على محافظ بابل السابق، كرار العبادي، بتهمة هدر 14 مليار دينار عراقي (نحو 11.6 مليون دولار).

مخطط لهجمات إرهابية.. السلطات الألمانية تستنفر العرب والعالم مخطط لهجمات إرهابية.. السلطات الألمانية تستنفر

أما مكامن الهدر هذا فتجسد في توقيع المحافظ على عقد بين ديوان المحافظة والشركة العامة لصناعة السيارات، بهدف تجهيز بلدية مدينة الحلة بمركبات، خلافاً للقانون!.

وهذا الحكم هو الثاني بحق محافظ بابل السابق، إذ أصدرت محكمة جنايات محافظة بابل، في 3 مارس 2020، حكماً أولياً بسجنه 7 سنوات بتهمة التزوير.

أزمة الرواتب

بالتزامن مع تفجر ملفات الهدر والفساد هذه، برزت مؤخراً مشكلة فاقمت أزمة العراقيين ألا وهي تأخر دفع رواتب موظفي الدولة.

فمع تعرض العراق إلى ضغوط مالية جمة نتيجة انهيار أسعار النفط وتفشي كورونا وانعكاسات الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد، وسط عدم إقرار موازنة العام الحالي، بالإضافة إلى قضايا الفساد، باتت الحكومة عاجزة عن تسديد رواتب موظفي الدولة في الوقت المحدد، لذلك لجأت إلى سياسة الاقتراض الداخلي لسد العجز في الموازنة المالية ودفع رواتب موظفي الدولة.

من بغداد (أرشيفية)
من بغداد (أرشيفية)

البرلمان يصوت

ولمواجهة أزمة الرواتب، صوت مجلس النواب فجر أمس على قانون تمويل العجز المالي المعروف أيضاً بقانون الاقتراض. وبحسب نص القانون تم تخفيض قيمة القرض التي يمنح وزير المالية صلاحية اقتراضه محلياً وخارجياً من 41 إلى 12 ترليون دينار على أن يخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية.

إلى ذلك تضمن القانون الجديد بعد تعديلات اللجنة المالية عليه تقدير إيرادات الأربعة الأشهر الأخيرة من العام الجاري بعشرة ترليونات و500 مليار دينار بدلاً من 19 ترليون و719 مليار دينار، كما قدرت اللجنة إجمالي النفقات الضرورية خلال نفس المدة بـ 22 ترليون و500 مليار دينار بدلاً من 57 ترليون و811 مليار دينار.

يشار إلى أن الموظفين الحكوميين في العراق اعتادوا على تسلم رواتبهم، بدءاً من يوم 15 من كل شهر، وحتى 26 من الشهر نفسه، إلا أنه في سبتمبر الماضي، تأخر دفع رواتب الموظفين في الحكومة لأول مرة، بسبب الأزمة المالية قرابة 50 يوماً، كما لم توزع رواتب أكتوبر حتى الآن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

4 نتائج متضاربة.. رئيس تيسلا يثير زوبعة حول إصابته بكورونا 4 نتائج متضاربة.. رئيس تيسلا يثير زوبعة حول إصابته بكورونا
تكتم في بيروت.. أنقلت طائرة من البقاع معتقلا أميركيا؟ تكتم في بيروت.. أنقلت طائرة من البقاع معتقلا أميركيا؟

الأكثر قراءة

سفاحة الصغار في بريطانيا.. تفاصيل مروعة عن قاتلة الرضّع سفاحة الصغار في بريطانيا.. تفاصيل مروعة عن قاتلة الرضّع
إثيوبيا تقرع طبول الحرب.. إثيوبيا تقرع طبول الحرب.. "التفاوض عقيم"
فيديو صادم يغضب المصريين.. ابن يجبر والدته على الزحف فيديو صادم يغضب المصريين.. ابن يجبر والدته على الزحف
"حرارة لا تصدق"..عقبة لا تخطر على بال تنتظر لقاح كورونا
محمد بن سلمان: الناتج المحلي غير النفطي مؤشر رئيسي لنجاح خططنا الاقتصادية محمد بن سلمان: الناتج المحلي غير النفطي مؤشر رئيسي لنجاح خططنا الاقتصادية
مكتشف لقاح كورونا للعربية: هذا موعد توزيع اللقاح عالميا مكتشف لقاح كورونا للعربية: هذا موعد توزيع اللقاح عالميا

قبل أن تذهب

تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي
تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي

اكتشف المزيد