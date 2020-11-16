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العراق.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 21 مداناً بالإرهاب

Cuffs are seen in front of cells housing Islamic state members at a counter-terrorism prison in Sulaimaniya, Iraq, February 15, 2017. Picture taken February 15, 2017.REUTERS/Zohra Bensemra
سجن في السليمانية في العراق يعتقل فيه عناصر من داعش (أرشيفية)
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العراق.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 21 مداناً بالإرهاب

تم إعدام المدانين الذين يتحدّرون من الموصل والأنبار وبغداد والبصرة وذي قار في سجن الناصرية المركزي

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العربية.نت – وكالات

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نفذت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، حكم الإعدام بحق 21 مداناً بـ"الإرهاب" في سجن الناصرية المركزي (جنوباً)، بعد مصادقة رئاسة الجمهورية، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية وكالة "فرانس برس".

وقالت المصادر إنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

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وأضافت أن المدانين يتحدّرون من محافظات الموصل والأنبار وبغداد والبصرة بالإضافة إلى ذي قار.

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