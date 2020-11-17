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قصف تركي على شمال العراق يطال مسؤولاً بحزب العمال

قصف تركي سابق على العراق

قصف تركي على شمال العراق يطال مسؤولاً بحزب العمال

الجيش التركي مازال مستمراً بشن عمليات أمنية تستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني

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دبي - العربية.نت

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أكدت وسائل إعلام كردية، الثلاثاء، أن تركيا نفذت عملية في شمال العراق استهدفت مسؤولا بحزب العمال.

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وذكرت المعلومات أن جهاز المخابرات التركي قد نفذ، الثلاثاء، عملية أمنية في إحدى مناطق محافظة دهوك شمالي العراق، أدت إلى قتل 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني بينهم قيادي مطلوب للسلطات التركية.

وكانت مصادر أمنية تركية، قد أكدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قيام جهاز الاستخبارات التركي، بتحييد قيادي في الحزب أيضاً مطلوب بمذكرة حمراء لدى سلطات البلاد، بحسب تعبيرها.

قصف تركي سابق
قصف تركي سابق

وأشارت المصادر حينها، إلى أن القيادي أحمد بال الملقب بـ دارا كاتو، كان يشغل منصب المسؤول الاستخباراتي بالحزب، واستهدف في منطقة متينا شمال العراق.

عمليات استهداف تركية منذ 2015

وأضافت أن بال كان يعتزم إجراء اجتماع سري مع بعض العناصر الأخرى في المنطقة، حيث قامت الاستخبارات التركية بالتعاون مع الجيش بعملية استهدفت القيادي وآخرين معه.

يشار إلى أن الجيش التركي مازال مستمراً بشن عمليات أمنية تستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو/تموز من عام 2015.

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