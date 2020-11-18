4 صواريخ تسقط في محيط سفارة واشنطن في بغداد

تزامناً مع إعلان البنتاغون خفض عدد القوات الأميركية في العراق من 3000 إلى 2500 بحلول 15 يناير، أكد الجيش العراقي في بيان مساء الثلاثاء أن أربعة صواريخ سقطت داخل المنطقة الخضراء في بغداد الثلاثاء.

وقال إن الصواريخ أُطلقت من منطقة الألف دار في بغداد الجديدة.

إلى ذلك لم يتضمن البيان الحديث عن أي إصابات.

من جهته، أفاد مصدر أمني في المنطقة الخضراء أن صواريخ أطلقت مساء الثلاثاء باتجاه سفارة الولايات المتحدة في بغداد.