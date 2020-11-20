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وصول 2500 عنصر من الشرطة الاتحادية إلى قضاء سنجار

ميليشيات العراق

وصول 2500 عنصر من الشرطة الاتحادية إلى قضاء سنجار

يأتي نشر القوات تنفيذاً للاتفاق الذي أبرم في أكتوبر الماضي بين بغداد وأربيل والذي ينص على إدارة مشتركة للقضاء

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دبي – العربية.نت

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أفادت مصادر أمنية عراقية بوصول قوات من الشرطة الاتحادية إلى محافظة نينوى للانتشار في قضاء سنجار، حيث يقطن الأيزيديون وأكراد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشرطة الاتحادية أرسلت لواءين قوامهما 2500 عنصر من قواتها للتمركز في المنطقة الحدودية مع سوريا.

عنصر من الشرطة الاتحادية (أرشيفية)
عنصر من الشرطة الاتحادية (أرشيفية)

ويأتي قرار نشر قوات أمنية في سنجار تنفيذاً للاتفاق الذي أبرم في 9 أكتوبر الماضي بين بغداد وأربيل، والذي ينص على إدارة مشتركة للقضاء وإخراج الجماعات المسلحة من سنجار بمن فيهم مقاتلو حزب العمال الكردستاني وفصائل الحشد الشعبي.

وكانت الأمم المتحدة قد حثّت حكومتي بغداد وأربيل على تسريع خطوات تنفيذ اتفاق سنجار. وقالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، مع محافظ نينوى نجم الجبوري: "الاستقرار في سنجار استغرق وقتاً طويلاً، لكننا بدأنا في هذا الأمر"، مشددةً على "ضرورة تسريع عملية إعادة البناء وتحسين الخدمات، وعودة النازحين".

مخيم للنازحين في دهوك يأوي سكانا هربوا من سنجار (أرشيفية)
مخيم للنازحين في دهوك يأوي سكانا هربوا من سنجار (أرشيفية)

بدوره، قال قائم مقام قضاء سنجار، محما خليل، الخميس، إن "اتفاق سنجار بدأ تنفيذه، من خلال دخول قوات الجيش العراقي للقضاء".

وفي 9 أكتوبر، أُبرم اتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل لإدارة سنجار بصورة مشتركة، وإخراج كافة الجماعات المسلحة منها، تمهيداً لعودة النازحين.

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في سياق آخر، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ ليل الخميس-الجمعة عملية كبرى في محافظة كركوك.

واستهدفت العملية "مفرزة كاملة لبقايا تنظيم داعش"، وأسفرت عن مقتل 16 منهم في وادي زغيتون في كركوك.

وقُتل عدد من "الإرهابيين" أثناء المواجهة المباشرة، بينما قتلت طائرات التحالف الدولي آخرين خلال محاولتهم الفرار.

مدينة الموصل (أرشيفية)
مدينة الموصل (أرشيفية)
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