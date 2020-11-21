  • مباشر
اللغة

العراق.. مخاوف من قانون جرائم المعلوماتية على حرية التعبير

Iraq flag keyboard stock photo
(تعبيرية)
العراق والكاظمي

العراق.. مخاوف من قانون جرائم المعلوماتية على حرية التعبير

المرصد العراقي للحريات الصحافية: هذا القانون الذي من المقرر أن يناقشه البرلمان اليوم قد يضع نصف الشعب في السجن

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أبدى المرصد العراقي للحريات الصحافية مخاوفه من التداعيات المحتملة لتصويت البرلمان العراقي، اليوم السبت، على قانون جرائم المعلوماتية.

البرلمان العراقي
البرلمان العراقي

وقال المرصد في بيان إن المصادقة على القانون في ظروف سياسية واجتماعية مضطربة وغير مستقرة، وإقحامَ الصحافيين ووسائل الإعلام في مضمون القانون، من شأنه أن يهددَ حرية التعبير ويعرضَ الكتّاب والصحافيين والمدونين للمحاكمة والسجن.

وأوضح المرصد أن القانون لم يُعرض على الشعب، ولم تجر مناقشته كما ينبغي مع منظمات معنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان. ورأى المرصد أن هذا القانون "قد يضع نصف الشعب في السجن".

تظاهرة في بغداد ضد الفساد وتندي الخدمات
تظاهرة في بغداد ضد الفساد وتندي الخدمات

بدورها، أكدت رئيس كتلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" النيابية فيان صبري أن قانون جرائم المعلوماتية المقرر استكمال قراءته ونقاشه اليوم "مصيري"، مضيفةً: "لا نريد أن يقودنا لدكتاتورية جديدة".

وصول 2500 عنصر من الشرطة الاتحادية إلى قضاء سنجار العراق ميليشيات العراق وصول 2500 عنصر من الشرطة الاتحادية إلى قضاء سنجار

وقالت للوكالة الوطنية العراقية للأنباء: "القانون مصيري وهناك العديد من المواد في القانون تحتمل التأويل والاجتهاد في النص وعليها أن تُعدَّل أو تعالج".

وأضافت صبري: "ولأن القانون يخص شريحة من الناشطين الصحافيين و الإعلاميين المحللين، كان لزاما على مجلس النواب أخذ ملاحظاتهم ومقترحاتهم بنظر الاعتبار"، مشددةً على أنه "من الضروري لهذا القانون أن لا يقودنا إلى دكتاتورية جديدة".

ويستأنف البرلمان العراق جلساته اليوم بجدول أعمال، يتضمن عدة فقرات منها قراءة تقرير ومناقشة قانون جرائم المعلوماتية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

"النور اختفى من حياتي".. هكذا وصف رئيس أميركي أسوأ أيامه
أوباما: يمكن إرسال قوة خاصة لإخراج ترمب من البيت الأبيض أوباما: يمكن إرسال قوة خاصة لإخراج ترمب من البيت الأبيض

الأكثر قراءة

شاهد أحدهم يدفع امرأة إلى عجلات قطار مسرع بنيويورك شاهد أحدهم يدفع امرأة إلى عجلات قطار مسرع بنيويورك
تصريح صادم للصحة العالمية.. ماذا قالت بشأن علاج تلقاه ترمب؟ تصريح صادم للصحة العالمية.. ماذا قالت بشأن علاج تلقاه ترمب؟
أوباما: يمكن إرسال قوة خاصة لإخراج ترمب من البيت الأبيض أوباما: يمكن إرسال قوة خاصة لإخراج ترمب من البيت الأبيض
قتلى وجرحى وانهيار عقارات في موجة طقس سيئ بمصر قتلى وجرحى وانهيار عقارات في موجة طقس سيئ بمصر
خبراء عسكريون من إيران وحزب الله يصلون إلى صنعاء خبراء عسكريون من إيران وحزب الله يصلون إلى صنعاء
مونتاري: لم أعتزل.. وسعيد بتجربتي مع الاتحاد مونتاري: لم أعتزل.. وسعيد بتجربتي مع الاتحاد

قبل أن تذهب

البقاء للأرشق.. طراز بوينغ المنكوب يحلق مجددا
البقاء للأرشق.. طراز بوينغ المنكوب يحلق مجددا

اكتشف المزيد