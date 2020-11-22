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قلق أممي من خطة عراقية لإعدام سجناء أدينوا بالإرهاب

إعدام
"تعبيرية"

قلق أممي من خطة عراقية لإعدام سجناء أدينوا بالإرهاب

مصادر أممية قالت إن 50 سجينا في العراق يواجهون احتمال الإعدام قريباً

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دبي - العربية.نت

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أعرب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن مخاوفهم من أن يكون لدى العراق خطة للتخلص من جميع السجناء المحكومين بالإعدام.

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وقالوا في بيان مشترك، الجمعة، إن الأحكام التي نفذتها السلطات العراقية مؤخرا تبدو وكأنها جزء من خطة أكبر لإعدام جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، مضيفين أن نحو 50 سجينا في العراق يواجهون احتمال الإعدام يوم الاثنين، بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بالإرهاب، وصفتها بأنها "محاكمات غير عادلة".

وحث الخبراء المستقلون بغداد على الوقف الفوري لجميع الإعدامات الجماعية، مشيرين إلى أن العراق أعدم 21 سجيناً في أكتوبر، ثم 21 سجينا آخر الأسبوع الماضي، في سجن الناصرية المركزي.

4000 سجين ينتظرون الإعدام

وقال الخبراء إن نحو 4000 سجين، معظمهم متهمون بارتكاب جرائم إرهابية، يعتقد أنهم ينتظرون حكم الإعدام في العراق.

عناصر من القوى الأمنية العراقية (أرشيفية- فرانس برس)
عناصر من القوى الأمنية العراقية (أرشيفية- فرانس برس)

إلى ذلك، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت، في بيان الأسبوع الماضي، بعد تنفيذ 21 حكم إعدام، السلطات العراقية إلى وقف أي عمليات إعدام أخرى.

وقالت إن مكتبها وجد انتهاكات متكررة لحقوق المحاكمة العادلة، وتمثيل قانوني غير فعال، واعتماد مفرط على الاعترافات، مضيفة أن إقامة العدل تدعم وجود مجتمع ديمقراطي فاعل.

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